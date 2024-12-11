Trial reels: что известно о новой функции Instagram

Это способ опробовать контент и увидеть, что работает лучше всего, поделившись роликами с людьми, не являющимися вашими подписчиками.

В Instagram появился новый инструмент для тестирования контента – trial reels.

Как говорится в блоге Meta, так называемые пробные ролики – новый способ опробовать контент и увидеть, что работает лучше всего, поделившись видео с людьми, не являющимися вашими подписчиками. Эта функция помогает понять, насколько эффективным будет контент.

"Мы часто слышим от авторов, что они нервничают, публикуя слишком много или испытывая контент, выходящий за пределы их ниши в Instagram, из-за страха, что он не найдет отклика у их подписчиков. Пробные ролики сначала будут показаны тем, кто не является подписчиком. Теперь, если вы хотите попробовать новый жанр, формат сторителинга или тему, вы можете легко проверить, как ваш контент может сработать. Если вам понравился тестовый ролик и его эффективность, вы можете поделиться им со своими подписчиками одним касанием или настроить ролик так, чтобы по завершении испытания, если он окажется успешным, он автоматически делился с вашими подписчиками", — говорится в сообщении.

Как делиться пробными роликами в Instagram

Чтобы поделиться роликом как тестовым, выполните обычные шаги для создания ролика, но перед тем, как поделиться, нажмите переключатель, чтобы включить "Пробный". После того, как вы опубликуете пробный ролик, вы сможете найти его в своем профиле, где он появится рядом со всеми вашими черновиками.

Только вы сможете увидеть, что ваш ролик является пробным. Он не будет показан другим людям в основной сетке вашего профиля или на вкладке Reels, если только вы позже не решите поделиться им со всеми, и ваши подписчики не увидят пробный ролик в своей ленте или на вкладке Reels.

Новая функция Instagram / Фото: Meta

"Конечно, некоторые подписчики могут увидеть ваш пробный ролик не в вашей ленте, а где-либо. Например, кто-то может поделиться вашим роликом в прямом сообщении или на странице, которая показывает ролики с таким же звуком, местом съемки или фильтром", — отметили разработчики.

Приблизительно через 24 часа после того, как вы опубликуете пробный ролик, вы сможете просмотреть ключевые показатели вовлеченности в средстве просмотра роликов, в частности просмотры, лайки, комментарии и распространения, чтобы понять, как он работает.

Если ваш тестовый ролик демонстрирует хорошие результаты, вы можете выбрать опцию "поделиться со всеми", чтобы ваши подписчики могли увидеть и увеличить его охват. Или вы можете автоматизировать этот процесс.

После того, как ролик будет доступен всем, он появится в сетке вашего профиля и сможет распространяться среди подписчиков на всех поверхностях Instagram.

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