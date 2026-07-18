Трое мертвецов охраняли удивительный меч 3000 лет: он сохранился как новый

Меч пролежал в земле 3000 лет / Фото: Баварское государственное управление по охране памятников

Реклама

Группа немецких археологов во время проведения земляных работ в городе Ньордлинген в Баварии раскопала невероятное загадочное захоронение конца 14 века до нашей эры. На дне древней могилы исследователи обнаружили потрясающе хорошо сохранившийся бронзовый меч, пролежавший в земле тысячелетия, но почти не потерявший своего первоначального облика.

Об этой беспрецедентной находке, заставившей экспертов затаить дыхание, пишет Daily Galaxy.

Шедевр древних кузнецов, переживший тысячелетие

Этот невероятный артефакт отличается сложной восьмигранной рукояткой, которую древние мастера отливали из бронзы непосредственно на самое лезвие. Специалисты в один голос заявляют, что такая ювелирная технология требовала фантастического мастерства, доступного только элитным кузнецам того времени.

Реклама

Эксперты Баварского государственного управления по охране памятников убеждены, что подобную смертоносную роскошь производили только в нескольких местах. Следы ведут либо к местным баварским мастерам, либо к оружейникам с территорий северной Германии и Дании.

Глава управления Матиас Пфайль не скрывает своего восторга и называет состояние оружия исключительным и беспрецедентным. Большинство подобных могил средней бронзовой поры были безжалостно разграблены мародерами еще тысячи лет назад, поэтому найти девственный меч — это настоящее чудо.

Смертоносное оружие или статусная игрушка

Историки годами спорили, могли ли воины бронзового века реально биться такими мечами, ведь мягкая бронза быстро гнулась от ударов о чужие щиты и доспехи. Многие ученые склонялись к мысли, что это были красивые статусные символы для богачей.

Фото: Баварское государственное управление по охране достопримечательностей

Однако баварская находка ломает эти стереотипы, ведь у меча идеально сбалансированный центр тяжести. Несмотря на отсутствие глубоких зарубок, его форма была полностью рассчитана на мощные рубальные удары, что превращало его в смертоносное орудие в руках опытного воина.

Реклама

Жуткая тайна трех мертвецов

Наибольшую интригу вызывает не само оружие, а компания, в которой его нашли. Вместе с роскошным мечом в могиле покоились останки сразу трех человек: взрослого мужчины, женщины и ребенка.

Сейчас исследователи проводят тщательные экспертизы, чтобы распутать эту криминально-историческую драму. Ученым еще предстоит выяснить, были ли эти трое родственниками, что привело к их смерти, и кому из них на самом деле принадлежал этот блестящий клинок.

Напомним, на Кипре в гробницах бронзового века обнаружили золотые диадемы в возрасте 3,4 тысячи лет . Украшения совмещают художественные традиции Египта, Греции и Ближнего Востока.

Новости партнеров