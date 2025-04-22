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В Индии трое подростков создали холодильник, работающий на соли, чтобы помочь доставить вакцины и медикаменты в сельскую местность. Дхрув Чаудхари, Митран Ладхания и Мридул Джайн из Индора выиграли Earth Prize в размере 12 500 долларов США.

Как пишет Business Insider, холодильник не нуждается в электроэнергии. Вместо этого он использует соли, извлекающие тепло из окружающей среды, когда растворяются в воде.

Услышав, насколько сложно доставить вакцину от COVID-19 в сельскую местность без электричества, ребята решили найти метод соленого охлаждения.

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Их изобретение называется Thermavault. Они планируют построить 200 таких холодильников и отправить их в 120 больниц для тестирования на заработанные 12 500 долларов.

Thermavault предназначен для транспортировки вакцин, других лекарств и материалов, а также для органов для пересадки.

«Мы смогли хранить вакцины внутри Thermavault в течение почти 10-12 часов», — рассказал доктор Притеш Вяс, хирург-ортопед, испытывавший устройство в больнице V One в Индоре. «Это будет безусловно полезно в отдаленных местах, селах».

Дхрув Чаудхари, Митран Ладхания и Мридул Джайн

Некоторые соли обладают охлаждающим эффектом при растворении в воде, так как распадаются заряженные атомы, или ионы, из которых они состоят. Это разделение требует энергии, которую ионы извлекают из окружающей среды, охлаждая воду вокруг себя.

Чаудхари, Ладхания и Джайн нашли в Интернете список из 150 солей, которые могли бы сработать, а затем сузили его до 20, показавшихся им наиболее эффективными.

Затем они одолжили лабораторию в Индийском технологическом институте, чтобы протестировать эти 20 солей. К их разочарованию, ни одна из этих солей не охлаждала воду достаточно.

«Хотя мы перерыли весь Интернет, чтобы найти лучшую соль, мы вернулись к учебнику по естествознанию за девятый класс», — рассказывает Чаудхари.

Холодильник Thermavault

Наконец, троица выяснила, что хлорид аммония поддерживает температуру от 2 до 6 градусов Цельсия, что идеально подходит для многих вакцин.

Добавление к смеси октагидрата гидроксида бария позволило достичь температуры ниже нуля по Цельсию. Это идеально подходит для некоторых вакцин и трансплантационных органов.

Приблизительно через три месяца ребята создали прототип и начали тестировать его в местных больницах.

Thermavault это изолированный пластиковый контейнер с медной внутренней стенкой, в который помещаются вакцины или органы. Охлаждающий раствор, изготовленный путем растворения солей в воде, заливается в пространство между пластиковой наружной стенкой и медной внутренней стенкой.

Обычно для доставки вакцин в сельскую местность используются холодные контейнеры, в которых применяют обычные пакеты со льдом.

Раствор хлорида аммония, используемый в Thermavault, можно использовать многократно в полевых условиях без электричества. Троица заявила, что им не понадобится морозильник, чтобы доставать лед.

Напомним, в Китае был создан новый тип взрывчатки на основе водорода. Испытание показало, что новая взрывчатка эффективнее тротила в плане продолжительности действия.