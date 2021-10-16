Троянские астероиды: к Юпитеру полетит космический аппарат стоимостью почти $ 1 млрд

Астероиды находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад.

Американский космический аппарат под названием Lucy, который может помочь раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, 16 октября 2021 года стартует с миссией по изучению Троянских астероидов возле планеты Юпитер.

Об этом информирует NASA.

Троянские астероиды - это небольшие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца по той же орбите, что и планета, представляют собой окаменелости первозданного протопланетного материала, из которого формировалась Солнечная система.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance.

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Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две крупные группы Троянских астероидов для того, чтобы получить данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

Заметим, что астероиды находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Зонд совершит серию пролетов на максимально близком расстоянии к астероидам в целях изучения геологии, химии и физики этих тел Солнечной системы.

Миссия аппарата продлится 12 лет. Lucy будет проводить исследования лишь во время сближений с астероидами. Никаких спускаемых модулей и заборов грунта не предполагается. Аппарат планирует получить детальные снимки поверхности астероидов, определить их массу, свойства и состав поверхностного слоя, включая наличие водяного льда и органических веществ.

Первый пролет аппарата мимо Троянского астероида вблизи Юпитера ожидается 20 апреля 2025 года, а в 2033 году последний. Всего зонд изучит восемь астероидов.

Стоимость миссии оценивается в $ 981 млн.

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