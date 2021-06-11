Тропа привела к невероятному открытию: в горах Норвегии среди льда нашли поселение эпохи викингов (фото)

Археологи обнаружили останки вещей и животных.

Норвежские археологи обнаружили остатки поселения на удаленном горном перевале Лендбрен, принадлежащих к эпохе викингов.

Об этом говорится на сайте Secrets of the Ice.

Также читайте В Испании археологи обнаружили уцелевшие древнеримские бани (фото)

Команда археологов в рамках проекта "Секреты льда" исследует несколько памятных мест которые под угрозой исчезновения из-за таяния ледников Норвегии. Так, еще в прошлом году вдоль тропы среди льда они обнаружили останки саней, животных, одежды и даже предметов домашнего обихода. С тех пор они начали исследовать, куда же их приведет эта тропинка.

"Чтобы получить ответ, мы поняли, что должны идти по стопам викингов — идти по тропе Лендбрена и посмотреть, куда она нас приведет. Так мы и сделали, и тропа привела нас к невероятному открытию — потерянному поселению викингов!", — сказал один из команды археологов Ларс Пиле.

В конце концов, команде удалось найти пути, проложенные к местности. Местный археолог-любитель Рейдар Марштайн сделал ключевой прорыв — обследуя густые кусты можжевельника над пожилыми фермами, он обнаружил остатки зданий. Затем группа расчистила густые кусты можжевельника, чтобы лучше понять расположение нескольких зданий.

Также читайте Итальянские археологи нашли останки девяти неандертальцев близ Рима

Внутри некоторых зданий археологи провели небольшие пробные раскопки. Работа подтвердила, что это стены из бывших домов. Команда также нашла останки поднятых каменных платформ вдоль боковых стен. Это типичная особенность таких домов.

Найденные здания датируются периодом между 750 и 1150 годами, то есть охватывают эпоху викингов. Археологи предполагают, что эти сооружения были ночлежкой путешественникам или даже постоянным фермерским поселением. Кроме того, в близлежащих горах охотились на оленей, поэтому, возможно, сооружения могли использовать как охотничью станцию.

"Этим летом планируется продолжить расследование по Нето. Мы также готовим дальнейшие исследования тропой к западу от поселения викингов в феордов. Мы надеемся, что здесь будет еще больше интересных открытий", — говорят археологи.

Напомним, турецкие археологи раскопали остатки гладиаторской арене эпохи Древнего Рима на холме в древнем городе Мастаура, который расположен в западной турецкой провинции Айдын.

Как сообщалось, в Египте обнаружили древний фараонский город, которому почти 3,5 тысячи лет. Исследователи уже сравнивают находку по своей ценности со знаменитым итальянским городом Помпеи.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку