Тропические леса Амазонии начали ускорять климатический кризис: как это произошло

Некоторые европейские государства заявили, что заблокируют торговое соглашение ЕС с Бразилией и другими странами, если президент Жаир Болсонару не согласится сделать больше для защиты экосистемы региона.

Ученые подтвердили, что тропические леса Амазонии выделяют больше углекислого газа, чем способны поглотить. Ранее считалось, что леса региона помогут замедлить климатический кризис, но теперь они его ускоряют.

Согласно новому исследованию, выбросы CO2 составляют миллиард тонн в год, сообщает The Guardian.

Большую часть выбросов спровоцировали пожары, устроенные жителями Амазонии для расчистки территорий, чтобы выращивать сою и разводить коров. Также повышению уровня углекислого газа способствовала вырубка деревьев: чем она активнее, тем сильнее засухи в регионе, ведь тропический лес непосредственно влияет на количество осадков.

Ученые подчеркивают, что потеря тропическими лесами способности поглощать CO2 — тревожный сигнал о том, что надо как можно быстрее снизить уровень выбросов углекислого газа на планете.

"Нам нужна глобальное соглашение, чтобы спасти Амазонию", — отметила руководитель исследования Лучиана Гатти.

Напомним, ученые обнаружили причину аномальной жары в Канаде. Этот феномен превратил Венеру в самую горячую планету.

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