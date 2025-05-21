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Тропические леса исчезают с рекордной скоростью – почему это может изменить все
В 2024 году мир потерял более 67 тысяч км тропических лесов - больше всего за всю историю.
Тропические леса, считающиеся естественными щитами от глобального потепления, в 2024 году исчезали быстрее всего за всю историю наблюдений. По новому спутниковому анализу, только за один год человечество потеряло более 67 тысяч квадратных километров диких лесов — площадь, сравнимую с территорией Ирландии или 18 футбольных полей ежеминутно.
Об этом рассказывает BBC.
На этот раз ключевой причиной масштабных потерь стали не вырубки для сельского хозяйства, как обычно, а пожары, вышедшие в условиях экстремальной засухи из-под контроля. Амазонский регион, в частности Бразилия и Боливия, пострадал больше всего — исследователи связывают это с усилением Эль-Ниньо и климатическими изменениями.
В Юго-Восточной Азии благодаря политическим усилиям наблюдается положительная динамика — уровень потерь лесов уменьшился.
Ученые бьют тревогу: более 3,1 миллиарда тонн парниковых газов выброшено в атмосферу из-за сожжения старовозрастных тропических лесов — это эквивалент всех годовых выбросов Евросоюза.
Климатолог профессор Мэтью Хансен из Университета Мэриленда предупреждает: тропики могут достичь переломного момента, когда леса больше не смогут самовосстанавливаться, а постепенно превратятся в саванну.
По его словам, ранее такие изменения считались сугубо гипотетическими, однако теперь данные подтверждают реальность климатической обратной связи: пожары становятся все более свирепыми, а климат все менее предсказуемым.
Род Тейлор из Института мировых ресурсов (WRI) добавляет:
«Мы вошли в новую фазу, где глобальное потепление само по себе разгоняет уничтожение лесов. Пожары — это уже не просто следствие, это часть цикла».
Амазония, ранее поглощавшая углерод, теперь может стать источником выбросов, что лишь ускоряет климатический кризис. И хотя события 2024 года — лишь фрагмент более широкой картины, они идеально вписываются в пессимистические сценарии потепления, предусмотренные учеными.
Признаки прогресса: Юго-Восточная Азия дает надежду в глобальном кризисе вырубки лесов
Несмотря на рекордные темпы уничтожения тропических лесов в 2024 году некоторые регионы демонстрируют положительные сдвиги. В частности, в Индонезии объемы потерь первичных лесов сократились на 11% по сравнению с предыдущим годом — даже несмотря на сложные климатические условия.
Как объяснила Элизабет Голдман, содиректор Global Forest Watch в WRI, успех Индонезии стал результатом эффективного взаимодействия правительства и местных общин, которые смогли обеспечить соблюдение запрета на сжигание леса.
«Индонезия — это светлое пятно в данных за 2024 год», — отметила она.
Габриэль Лаббате, руководитель климатического направления в лесной программе ООН UNREDD, добавил:
«Политическая воля — ключ к успеху. Без нее ни одна модель не работает».
Схожие достижения в прошлом демонстрировала и Бразилия, однако в 2014 году смена политического курса привела к стремительному росту потерь. По словам профессора Мэтью Хансена, это свидетельствует о том, что успех должен быть не разовым, а долгосрочным:
«Вы должны побеждать всегда — иначе проигрываете навсегда».
Ученые и аналитики считают, что предстоящий климатический саммит ООН COP30, который состоится в Амазонии, может стать переломным моментом. Ожидается, что одной из главных тем станет разработка глобальной финансовой модели, которая будет вознаграждать страны за сохранение тропических лесов.
«Это потенциально революционная идея, — считает Род Тейлор из WRI. — Сейчас выгоднее вырубить лес, чем защищать его. И пока это так, ситуация не изменится».
Ожидается, что механизмы стимулирования через международные выплаты смогут сделать сохранение лесов экономически более привлекательным, чем их уничтожение.
Ранее мы писали, что мир стремительно приближается к точке невозвращения — изменения климата могут сделать отдельные регионы Земли физиологически непригодными для жизни уже к 2070 году.