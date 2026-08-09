Стоимость iPhone 17 / © Associated Press

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Компания Apple может повысить цены на линейку iPhone 17 уже в понедельник, 10 августа, о чем свидетельствует новая утечка. Изменение стоимости смартфонов, вероятно, произойдет еще до более масштабного повышения цен, которое ожидают после презентации iPhone 18 Pro в следующем месяце.

О возможном изменении цен сообщил китайский инсайдер Fixed Focus Digital в соцсети Weibo.

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По информации источника, новые цены на iPhone 17 могут начать действовать именно с 10 августа.

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В то же время инсайдер не подтвердил, что повышение цен действительно произойдет. Он заявил, что Apple якобы отказалась от планов увеличить производственные мощности на некоторых линиях с 15% до 30%. Каких компонентов или продуктов касается это решение, из сообщения не понятно.

Apple уже повышала цены на технику

В июне Apple повысила цены на Mac, iPad и большинство других устройств, объяснив это стремительным ростом стоимости памяти и накопителей.

В то же время компания не изменила цены на iPhone, Apple Watch, AirPods, Studio Display и аксессуары. Последующая масштабная корректировка цен, по слухам, может касаться именно iPhone 18 Pro.

Ожидается, что в следующем месяце Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свой первый складной iPhone. В то же время, стандартные iPhone 18 и iPhone 18e, по предварительным данным, появятся только весной 2027 года.

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При этом iPhone 17 должен оставаться основной моделью Apple, по меньшей мере, до следующего года. Это может дать компании основания пересмотреть цены на нынешнюю линейку вне зависимости от запуска новых смартфонов.

Новые цены на iPhone 17 — какие модели могут подорожать

Если Apple действительно повысит цены на iPhone 17 в понедельник, пока неизвестно, коснется ли это всей линейки.

Речь идет о таких моделях:

iPhone 17e — от 599 долларов;

iPhone 17 — от 799 долларов;

iPhone Air — от 999 долларов;

iPhone 17 Pro — от 1099 долларов;

iPhone 17 Pro Max — от 1199 долларов.

Отметим, что пока нет информации, изменится ли стоимость всех моделей или повысит цены только на отдельные версии.

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Стоит добавить, что информация о возможном повышении цен на iPhone 17 базируется на данных инсайдера. Apple официально не сообщала о планах по изменению стоимости смартфонов 10 августа.

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