Цены на популярные смартфоны Android стремительно растут: какая причина

Мировые производители смартфонов начали повышать цены на популярные модели из-за дефицита оперативной памяти и подорожания ключевых компонентов. Рост стоимости уже зафиксировали сразу несколько брендов, в частности OnePlus, Redmi, Nothing и Realme.

Об этом сообщило издание Gadgets 360°.

Как сообщается, основной причиной является глобальный дефицит чипов памяти DRAM и накопителей NAND. Это связано со стремительным развитием технологий искусственного интеллекта: крупные технокомпании активно скупают память и графические процессоры для дата-центров, что уменьшает доступность компонентов для производителей смартфонов. Кроме того, поставщики памяти переориентируют производство на высокоскоростные решения для AI-индустрии.

В частности, OnePlus 15 после обновления цен на сайте компании подорожал с 72 999 рупий (≈33 580 грн) до 77 999 рупий (≈35 880 грн) за базовую версию (12 ГБ + 256 ГБ). Старшая конфигурация (16 ГБ + 512 ГБ) теперь стоит 85 999 рупий (≈39 560 грн) вместо 79 999 рупий (≈36 800 грн). Также выросла цена OnePlus 15R — до 52 999 рупий (≈24 380 грн) за базовую версию, что на 5 000 рупий больше стартовой цены 47 999 рупий (≈22 080 грн). Вариант с 12 ГБ + 512 ГБ теперь стоит 57 999 рупий (≈26 680 грн).

В то же время повышение цен на другие бренды пока фиксируют по данным инсайдеров. В частности, по информации утечек, Nothing 4a Pro может продаваться от 44 999 рупий (≈20 700 грн) против 39 999 рупий (≈18 400 грн) на старте, тогда как Nothing 4a сохраняет базовую цену 31 999 рупий (≈14 720 грн).

Также в линейке Xiaomi цены также растут: Redmi Note 15 Pro+ подорожал до 39 999 рупий (≈18 400 грн) с 37 999 рупий (≈17 480 грн), а Redmi Note 15 Pro — до 31 999 рупий (≈14 720 грн) вместо 29 999 рупий (≈13 800 грн).

По информации утечек, и Realme повысила цены на ряд моделей. В частности, Realme 16 Pro+ теперь стоит от 44 999 рупий (≈20 700 грн) вместо 39 999 рупий (≈18 400 грн), а Realme 16 Pro — от 36 999 рупий (≈17 020 грн) против стартовых 31 999 рупий (≈14 720 грн).

Напомним, ранее мы сообщали, что смартфоны, которые годами лежат без использования, могут быть не только забытыми гаджетами, но и источником рисков. Речь идет как о возможных проблемах с аккумуляторами, так и об угрозах для безопасности личных данных.

