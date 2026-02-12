Meta запатентовала ИИ, который продлит вашу жизнь в соцсетях после смерти

Искусственный интеллект / © Pixabay

Реклама

Компания Meta получила патент на искусственный интеллект, позволяющий продолжать активность в социальных сетях даже после смерти пользователя. Идея заключается в создании цифрового "клона" личности, реагирующего на посты, комментарии и сообщения, имитируя поведение пользователя.

Об этом говорится в материале Business Insider.

По данным патента, языковая модель ИИ может брать на себя функции пользователя, когда он отсутствует в системе, например во время длительного перерыва или после смерти. Модель учится на истории активности человека: комментариях, ругательствах, контенте, чтобы максимально точно воспроизвести его поведение.

Реклама

Технический директор Meta Эндрю Босворт указан как главный автор патента, представленный еще в 2023 году. Представитель компании уточнил, что пока нет планов использовать технологию на практике.

Как это будет работать

Цифровой клон пользователя сможет:

оставлять комментарии и брани;

отвечать на частные сообщения;

для инфлюэнсеров и создателей контента – поддерживать активность аккаунта во время отпуска или перерыва;

потенциально имитировать аудио- и видеовызовы.

Этические и социальные вопросы

Патент вызвал беспокойство экспертов. Профессор юридического факультета Бирмингемского университета Эдина Харбинья отмечает многочисленные юридические, социальные и философские аспекты:

"Это не просто технология. Имитировать умерших людей - это глубоко этический вопрос, касающийся конфиденциальности, цифровых прав и переживания горя", - отмечает она.

Реклама

ШИ, который служит дублером во время цифрового детоксикации, и совсем другое дело, чем имитация умерших.

Предпосылки и рынок "цифрового наследия"

Meta уже десятилетие работает над управлением цифровым наследием. Например, Facebook разрешал назначать "преемника" для аккаунтов после смерти пользователя. Цель цели вселенной предполагала создание виртуальных аватаров умерших людей.

Подобные технологии возникли и в стартапах, например:

Replika – чат-бот на основе ИИ для общения с цифровой копией умерших;

You, Only Virtual (YOV) — платформа для поддержки людей, переживающих потерю.

В 2021 году Microsoft также запатентовала чат-бота для имитации умерших.

Реклама

Моральные дилеммы

Джозеф Дэвис, профессор социологии Университета Вирджинии, отмечает:

"Переживание горя заключается в принятии потери. Идея вернуть умерших к жизни через ИИ создает путаницу, потому что внешне выглядит так, будто человек вернулся, но на самом деле это не так".

Харбинья добавляет, что патент Meta показывает, что технологии переживания горя выходят в массовый сегмент рынка и становятся коммерчески интересны.

Напомним, миллионы людей еженедельно общаются с чатами, например ChatGPT, и часть из них развивает эмоциональную зависимость или даже выражает мысли о самоубийстве. Масштаб этой проблемы усугубляется, а разработчики пытаются найти способ защитить пользователей.