Цифровое сканирование "Титаника" пролило свет на последние часы корабля: новые факты о трагедии

Цифровое сканирование "Титаника". / © BBC

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Полномасштабное 3D-сканирование обломков Титаника позволило исследователям обнаружить ранее неизвестные детали о том, как именно разворачивалась одна из самых известных морских катастроф в мире.

Об этом говорит BBC.

Модель с высокой точностью воспроизводит, как корабль раскололся пополам после столкновения с айсбергом в 1912 году. Эта трагедия унесла жизни около 1500 человек.

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Новый взгляд на последние часы корабля

Оцифрованное изображение позволяет впервые увидеть целостную картину расположения обломков. Сканирование подтверждает свидетельство очевидцев о том, что инженеры до последнего поддерживали работу электроснабжения, обеспечивая освещение корабля, пока пассажиры эвакуировались.

3D-сканирование обломков "Титаника". / © BBC

Компьютерное моделирование показало, что корпус корабля мог быть пробит трещинами размером с лист формата A4. Скан также демонстрирует, что некоторые котлы были вогнуты – вероятно, они продолжали работать в момент погружения под воду.

Инженеры, не покинувшие посты

Один из таких элементов — открытый клапан на корме, свидетельствующий о том, что пар продолжал поступать в системы электроснабжения.

Круглый клапан находится в центре изображения в открытом положении. / © BBC

"Они поддерживали освещение и электроснабжение включенными до самого конца, чтобы дать экипажу время безопасно спустить спасательные шлюпки при небольшом освещении, а не в полной темноте", - рассказал эксперт Паркс Стивенсон.

Технология – в службе истории

Снимки были собраны подводными аппаратами из глубины 3800 метров. Для создания "цифрового близнеца" исследователи обработали более 700 000 фотографий со всех сторон судна. Модель впервые позволила точно смоделировать момент затопления с помощью суперкомпьютера и чертежей оригинального "Титаника".

"Это как расследование с поличным - мы ищем доказательства там, где они есть, и только теперь имеем возможность увидеть их в полном масштабе", - сказал Стивенсон.

Документальный фильм National Geographic

Сканирование стало основой нового фильма National Geographic и Atlantic Productions под названием “Титаник: Цифровое воскресение”. В нем рассказывается о том, как технологии открыли новые страницы трагедии, которая более века оставалась окутанной мифами.

Моделирование показало, что айсберг оставил на корпусе судна тонкую линию небольших порезов. / © BBC

Моделирование показало, что из-за скользящего удара айсберга на корпусе “Титаника” образовались мелкие проколы, протянувшиеся вдоль узкой части судна.

Хотя корабль был сконструирован так, чтобы выдержать затопление до четырех водонепроницаемых отсеков, повреждения коснулись шести, что и привело к его затоплению.

"Критической разницей между тем, чтобы "Титаник" остался на плаву или затонул, стали незначительные отверстия - по размеру как лист бумаги", - отметил Саймон Бенсон, доцент по кораблестроению Университета Ньюкасла.

"Но эти отверстия разбросаны по длине всего корпуса, поэтому вода медленно, но неуклонно проникала внутрь, заполняя отсек за отсеком, пока корабль полностью не затонул".

Из-за того, что нос судна покрыт толстым слоем осадка, разрывы не видны на скане.

Личные вещи как молчаливые свидетели

На морском дне до сих пор хранятся личные вещи пассажиров – напоминание о трагедии.

Хотя новое сканирование дало много ценной информации, исследователи признают, что расшифровка каждой детали "цифрового близнеца" "Титаника" потребует еще лет.

"Корабль открывает нам свои тайны постепенно", - говорит Паркс Стивенсон.

"Каждый новый взгляд только подогревает интерес узнать больше".