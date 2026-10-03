ЦРУ превратило кота в шпиона: почему секретный эксперимент провалился

Кот-шпион ЦРУ: одна проблема сорвала секретный план / © pexels.com

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В 1960-х годах Центральное разведывательное управление США начало необычный эксперимент — кошек попытались превратить в живые устройства для прослушивания. Технически замысел удалось частично реализовать, но возникла другая проблема — заставить кошку идти именно туда, куда нужно разведчикам.

Об одном из самых необычных экспериментов ЦРУ рассказывает IFLScience, которое пообщалось с представителем агентства и изучило рассекреченные документы.

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Проект под названием «Acoustic Kitty» стартовал в 1964 году. В то время американская разведка искала способы получать информацию там, куда отправлять агента было опасно. Животные казались возможным решением проблемы: в отличие от человека, кот, бродящий поблизости, вряд ли вызвал бы подозрение.

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В ЦРУ считали, что особенно полезными могли бы оказаться бездомные кошки. План предусматривал, что животное со скрытым оборудованием приблизится к нужным людям, а разведчики смогут перехватить их разговор на расстоянии.

Для этого при участии ветеринаров кота оснастили целой системой прослушивания. Микрофон установили в ухе, маленький передатчик спрятали под кожей, а антенну замаскировали в шерсти.

Однако одного оборудования было недостаточно. Чтобы замысел имел смысл, кота нужно было научить направляться к конкретному месту и оставаться там достаточно долго для сбора информации.

И именно с этим возникли трудности. Представитель ЦРУ объяснил, что контролировать направление движения кошек было сложно — они могли просто отправиться туда, куда хотели сами. Для разведывательной операции такая непредсказуемость представляла собой серьёзное препятствие.

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Позже вокруг «Acoustic Kitty» развернулась история с трагическим финалом. Бывший сотрудник ЦРУ Виктор Маркетти утверждал, что первое полевое испытание завершилось почти сразу после начала.

По его версии, кота привезли в парк, где он должен был подойти к двум мужчинам, сидящим на скамейке, и передать их разговор. Как только животное выпустили из фургона, его якобы сбило такси.

В ЦРУ, однако, утверждают, что этого не было. Представитель агентства прямо опроверг информацию о гибели кота во время первого задания.

Независимо от того, что произошло во время испытаний, «Acoustic Kitty» так и не стал перспективным проектом. К 1967 году в ЦРУ фактически поставили точку на идее использования кошек в подобных операциях.

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Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что определённых результатов в ходе дрессировки всё же удалось достичь. Кошек можно было научить перемещаться на небольшие расстояния. Однако в реальных условиях слишком многое зависело от внешних обстоятельств, а гарантировать необходимое поведение животного разведчики не могли. В итоге технологию признали непригодной для специализированных задач ЦРУ.

Впрочем, от самой идеи использовать животных в разведке в США тогда не отказались. Гораздо больше надежд возлагали на дельфинов.

В рамках другой программы — OXYGAS — специалисты проверяли, можно ли научить их незаметно подплывать к кораблям и оставлять на них устройства для прослушивания или слежения. Представитель ЦРУ подчеркнул, что речь шла не об установке взрывчатки.

Дельфинов обучали различать нужные суда, в частности по цвету, а также доставлять к ним специальное оборудование. Кроме того, рассматривалась возможность задействовать животных в поиске предметов, оставленных людьми на небольшой глубине.

В отличие от истории с кошками, работа с дельфинами продвигалась быстрее, чем ожидали в агентстве. Однако оставались трудности, связанные с дальностью их работы, взаимодействием с людьми и возможностью передавать обученных животных полевым агентам.

В 1970 году ЦРУ прекратило финансирование программы OXYGAS. По словам представителя агентства, программа была передана американским военным, которые продолжили работу с дельфинами и использование материалов, накопленных разведкой.

В то же время подобные эксперименты поднимают вопросы об обращении с животными. Специалист по этике животных и старший преподаватель политической философии Университета Лафборо Джош Милберн отметил, что даже если установку оборудования можно провести без значительного вреда для кота, для выполнения конкретных задач животному потребовалась бы строгая дрессировка.

Есть и другой риск. Если кошек использовать в качестве скрытых средств прослушивания, само животное может начать восприниматься как потенциальная угроза. По мнению Милберна, это может подвергнуть опасности не только конкретных «кошек-шпионов», но и других животных, которых могут заподозрить в слежке.

Напомним, ранее во время испытательного полёта ракеты Starship компании SpaceX зрители прямой трансляции заметили в темноте космоса странный световой след. Это сразу вызвало волну конспирологических теорий о «материнском корабле» инопланетян.

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