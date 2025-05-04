ЦРУ рассекретило информацию о трех базах инопланетян - две из них находятся на Земле

НЛО / © Pixabay

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В 1980-х годах ЦРУ США проводило секретные исследования, направленные на изучение возможности использования экстрасенсорных способностей для сбора разведданных. Эти исследования были частью проекта Stargate, который включал эксперименты с дистанционным просмотром — способностью воспринимать информацию об удаленных объектах или событиях без физического присутствия.

Об этом пишет Daily Mail.

Один из таких экспериментов, проведённый в 1987 году, был направлен на выявление возможных баз пришельцев. В ходе сеанса дистанционного просмотра участник сообщил о существовании трех таких баз: две на Земле и одна на спутнике Сатурна — Титане. Земные базы, по его словам, расположены в районе горы Гейс на Аляске и Южной Америке или Африке.

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Гора Гейс, расположенная северо-восточнее Анкориджа, давно привлекает внимание исследователей аномальных явлений. В этом районе фиксировались бессчетные сообщения об НЛО, также случаи сбоев в работе навигационного оборудования самолетов. Некоторые исследователи считают, что эти явления могут быть связаны с подземной базой пришельцев.

Во время сеанса дистанционного просмотра участник описал видение двух существ у входа в базу, выполнявших некую рутинную работу. Внутри базы он увидел еще двух существ: одно за круглым пультом управления с экраном, другое занятое другими задачами. Описанные существа имели большие округлые головы и выглядели очень необычно, в частности, одно из них было очень бледным с острым носом.

Относительно базы на Титане, участник эксперимента не сообщил о присутствии пришельцев, но описал персонал, который выглядел как обычные земные люди. Он видел двух мужчин-техников за пультом управления и женщину с каштановыми волосами в светло-зеленом лабораторном халате, которая, вероятно, выполняла наблюдательную роль.

Третья база, по словам участника, расположена где-то к югу от экватора, возможно, в Южной Америке или Африке. Он описал двух существ: одно с очень большой округлой головой на тонкой шее, которая выглядела почти как робот, и с которой не удалось установить контакт; другой — более похожий на человека, но без волос и с нечеткими чертами лица, который, кажется, был дружелюбным и осознавал присутствие наблюдателя.

Эти эксперименты были частью более широкой программы ЦРУ по изучению паранормальных явлений, которая включала также попытки выявить местонахождение исторических артефактов, таких как Ковчег Завета. Однако многие из этих исследований остаются спорными, и их результаты не были подтверждены независимыми научными исследованиями.

Несмотря на это, рассекреченные документы ЦРУ продолжают вызывать интерес среди исследователей НЛО и паранормальных явлений, поскольку свидетельствуют о серьезном отношении правительственных структур к возможности существования внеземных цивилизаций и их присутствии на Земле.

Напомним, ранее мы писали о том, что в рассекреченном отчете говорится о странном инциденте, якобы произошедшем в конце 1980-х на территории СССР. Документ вызвал оживленные обсуждения из-за описания вероятной атаки со стороны НЛО на советское подразделение.