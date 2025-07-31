Цукерберг заявил, что отсутствие очков с ИИ усложнит жизнь в будущем

Марк Цукерберг / © techcrunch.com

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В будущем люди, не использующие очки со встроенным искусственным интеллектом, будут иметь гораздо меньшие когнитивные возможности по сравнению с теми, кто будет носить такие устройства.

Об этом заявил глава Meta Марк Цукерберг, передает Techcrunch.

Выступая на конференции после обнародования финансовых результатов Meta за второй квартал, Цукерберг заявил, что очки станут основным способом взаимодействия с ИИ. По его словам, они позволяют искусственному интеллекту "видеть, слышать и разговаривать" вместе с пользователем в течение дня.

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"Я считаю, что в будущем, если у вас не будет очков с искусственным интеллектом или иного способа постоянного взаимодействия с ИИ, вы окажетесь в менее выгодном положении с точки зрения когнитивных способностей", - отметил Цукерберг.

Компания активно продвигает устройства типа Ray-Ban Meta и Oakley Meta. Они уже позволяют слушать музыку, делать фото и видео, а также обращаться к Meta AI, в том числе с вопросами вокруг объектов.

По данным EssilorLuxottica, продажи Ray-Ban Meta за год выросли более чем в три раза. Однако Цукерберг подчеркивает, что потенциал очков значительно больше — в частности после добавления дисплеев: как в будущих очках Orion, так и в более компактных моделях со скромным экраном.

"Очки - идеальный способ объединить физический и цифровой миры. И именно искусственный интеллект ускорит эту трансформацию", - добавил он.

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Впрочем, амбициозный курс Reality Labs, подразделения Meta, занимающийся такими разработками, остается убыточным. Во втором квартале 2025 года он понес операционный ущерб на $4,53 млрд. Общие потери Reality Labs с 2020 года превысили $70 млрд.

На рынке возникают и другие концепции. В частности, OpenAI в 2025 году приобрела стартап бывшего дизайнера Apple Джонни Айва за $6,5 млрд для создания потребительских устройств ИИ. Другие компании тестируют ШИ-устройства в форме шпилек или кулонов.

Пока очки остаются наиболее обычным и социально приемлемым форм-фактором. Но, как признают аналитики, грядущий прорыв в сфере потребительского ИИ может выглядеть совсем по-иному, чем сегодняшние умные гаджеты.