Туалет на МКС стоит $23 миллиона: что в нем такого особенного

Международная космическая станция / © pixabay.com

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Система туалета на Международной космической станции перерабатывает мочу, пот и воду из воздуха, возвращая около 98% собранной жидкости в виде питьевой воды. Разработка и изготовление новой версии оборудования обошлась NASA в 23 миллиона долларов.

Об этом говорится в материале Space Daily.

Из каждых 100 литров попадающей в систему жидкости астронавты получают примерно 98 литров очищенной воды. Остальные превращаются в концентрированный рассол, который система уже не может переработать.

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Современный туалет на американском сегменте МКС официально называется Универсальной системой управления отходами – UWMS. Его доставили на станцию 2020 грузовым кораблем Northrop Grumman Cygnus.

Новая система весит около 45 килограммов и меньше предыдущей модели. Большинство ее деталей изготовлено из титана, стойкого к коррозии под влиянием мочи и химических реагентов. Конструкцию также приспособили для удобного использования как мужчинами, так и женщинами.

Указанная сумма в 23 миллиона долларов включает изготовление двух устройств: одно предназначено для МКС, другое — для космического корабля Orion в рамках программы Artemis.

Из-за отсутствия гравитации обычный туалет в космосе не будет работать. Поэтому отходы втягивают поток воздуха, который создает мощный вентилятор. Моча сразу поступает в отдельный блок, где начинается процесс очистки.

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Сначала жидкость попадает в вращающийся барабан. Центрифуга создает искусственную гравитацию, благодаря которой вода собирается у стен и движется предсказуемо. Мочу нагревают при пониженном давлении, после чего пар конденсируется, а концентрированный остаток отводится к отдельной емкости.

Полученный дистиллят проходит через фильтры, многослойные очистные материалы и каталитический реактор. На завершающем этапе воду возделывают йодом для уничтожения микроорганизмов. По данным NASA, она отвечает более строгим требованиям, чем вода во многих городских водопроводах США.

Кроме мочи, система собирает пот и водяной пар, выдыхаемый членами экипажа. Приблизительно половину очищенной воды получают из мочи, а другую половину — из влаги в воздухе станции.

Жесткие отходы не перерабатывают. Их герметично упаковывают и загружают в грузовые корабли, которые после завершения миссии сходят с орбиты и сгорают в атмосфере.

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Высокая стоимость системы связана не только с оборудованием. В сумму входят годы работы инженеров, испытания в вакууме и во время вибраций, а также требования к безопасности материалов. Все компоненты должны работать без сантехника, а ремонт при неисправности выполняют сами астронавты.

NASA рассматривает такие системы как необходимую технологию для предстоящих полетов на Луну и Марс. Во время многолетних миссий экипаж не сможет регулярно получать воду из Земли, поэтому почти ее полное использование станет критически важным для выживания.

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