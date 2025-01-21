Туманность Кольцо: раскрыта загадка одного из самых известных космических объектов (фото)

Ученые выяснили настоящую форму туманности Кольцо, оказавшуюся не круглой. К тому же в ее центре скрывается невидимый объект.

Об этом сообщает Space.

Туманность Кольцо – один из самых популярных объектов в космосе, который часто фотографируют. Это остатки погибшей звезды, подобной Солнцу, расположенные на расстоянии около 2000 световых лет от Земли. Ее необычный вид давно интриговал астрономов. До сих пор не было понятно, имеет ли туманность действительно круглую форму, или это оптическая иллюзия, возникающая из-за особенностей наблюдения.

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Благодаря новым исследованиям, ученые смогли выяснить, что в центре туманности, кроме мертвой звезды, скрыт еще один объект.

Туманность Кольцо относится к категории планетарных туманностей, образующихся после смерти звезды, похожей на Солнце. Около 4000 лет назад такая звезда достигла завершения своего жизненного цикла, сбросила внешние слои и превратилась в красного гиганта, а затем в белого карлика. Название "планетарная туманность" возникло из-за визуального сходства этих объектов с планетами в первых телескопах.

Ранее считалось, что планетарные туманности идеально круглой формы, а в их центре расположен белый карлик – остаток звезды. Такие звезды очень компактны: их диаметр сравним с размером Земли. Однако новые данные изменили представление о структуре туманности Кольцо.

Туманность Кольцо в видимом свете (слева), в радиоволнах (в центре), в инфракрасном свете (справа) / Фото: NASA

Благодаря изображениям с высоким разрешением, полученным современными телескопами, ученые проследили движение молекул угарного газа вдоль границ туманности. Это позволило уточнить ее форму – она оказалась вытянутой, овальной, а не круглой, как считалось ранее.

Исследование также подтвердило, что в центре туманности находится белый карлик. Ранее его положение имело сдвинутый вид из-за специфики нашего угла наблюдения.

Кроме того, благодаря телескопу "Джеймса Уэбба" было обнаружено несколько концентрических газовых дуг по внешнему краю туманности. Эти структуры образовывались примерно 280 лет, что свидетельствует о наличии скрытой звезды-компаньона. По расчетам, эта звезда находится на расстоянии около 5,9 млрд км от белого карлика, что примерно соответствует дистанции между Плутоном и Солнцем.

Новые открытия значительно расширяют понимание процессов, сопровождающих гибель звезд, похожих на Солнце, и формирование планетарных туманностей.

К слову, ученые получили новый ключ к разгадке тайны создания Вселенной.

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