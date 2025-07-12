Турист случайно обнаружил череп единорога: как он выглядит (фото)

Единорог / © Pixabay

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Канадский турист Джон Гудвин на прогулке возле руин замка Тинтагель, места, связанного с легендой о рождении короля Артура, нашел древний череп с единственным изогнутым рогом, что взбудоражило воображение и вызвало ассоциации с мифическими единорогами.

Об этом пишет Cornwall Live.

Во время прогулки по долине Святого Нектана — священного места неподалеку от замка с волшебным водопадом — он заметил среди мха необычный длинный рог, торчащий из скалы. Сначала Джон подумал, что это корень, но, вытащив предмет, увидел древний череп с изогнутым рогом.

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Сам мужчина, который по профессии является сантехником, описал свою находку как удивительную: «Я сначала подумал, что это кость оленя или подобного животного, но у нее был только один рог. Череп был тяжелым и выглядел очень старым. Он был слишком маленьким, чтобы принадлежать носорогу, но все равно — очень необычным.» Хотя некоторые эксперты сомневаются в подлинности находки, сам Гудвин настаивает на ее реальности.

Особенно интересно, что бабушка Джона, увидев череп, почувствовала тревогу, считая, что находку лучше оставить нетронутой. Несмотря на это, Джон пытался передать предмет в Музей колдовства и магии в Боскасли, но там отказались его принять. В результате таинственный «череп единорога» остался в пабе «Стоунхендж Инн» в Даррингтоне, где теперь его может увидеть каждый посетитель.

Сам Джон признался, что есть вероятность того, что это подделка — возможно, две кости были соединены, чтобы имитировать единорога. Эту версию поддерживает и профессор Дэвид Норман из Кембриджского университета, который считает, что это может быть череп пони с приклеенным коровьим рогом. Он добавил, что эта история может больше служить рекламой для паба, чем настоящим научным открытием.

Для справки: единорог — национальное животное Шотландии, но научных доказательств существования этого существа нет. По легенде, король Артур в молодости поймал единорога, что считалось плохой приметой и предвещало беду. Замок Тинтагель, где, как считают, родился Артур, имеет богатую историю, восходящую еще к римскому периоду, что делает это место особенно загадочным.

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Напомним, ранее мы писали о том, что на территории Национального природного парка «Бойковщина», расположенного во Львовской и частично Закарпатской областях, зафиксировали косулю с естественной аномалией — одним рогом, которую окрестили «карпатским единорогом»