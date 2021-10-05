Twitter заявил о возобновлении работы и объяснил причину сбоя

В соцсети извинились перед пользователями.

Служба поддержки Twitter сообщила об устранении проблем в работе соцсети, вызванных нагрузкой пользователей.

Соответствующее сообщение в ночь на вторник, 5 октября, обнародовали в микроблоге Twitter Support.

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"Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно. Мы готовимся к этим моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось", — указали в соцсети.

Отмечается, что в результате збоя у некоторых пользователей возникли "проблемы с просмотром ответов и личных сообщений".

"Это было исправлено. Простите за это!" — говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 4 октября во мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые масштабные проблемы возникли на платформе Facebook. Также речь идет о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram. Позже пользователи начали массово жаловаться на работу в Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. Подробнее об этом — в материале ТСН.ua.

Новости мира: в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

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