Twitter заявил об усилении борьбы с фейками из-за нападения РФ на Украину 

Также соцсеть запустила подсказки в разделе "Поиск" и "Главная".

Сервис микроблогов Twitter в связи с войной на территории Украины усилила выявления манипуляций с информацией, а также отключила рекомендации для пользователей из РФ и Украины, чтобы уменьшить количество оскорбительного контента.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Нашим главным приоритетом является обеспечение безопасности людей в Twitter. Мы активно отслеживаем риски, связанные с ситуацией в Украине, в том числе выявляем и пресекаем попытки распространения ложной и вводящей в заблуждение информации",- говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что соцсеть активно отслеживает уязвимые профили известных пользователей, включая журналистов, активистов, государственных чиновников и агентств, "чтобы смягчить любые попытки целенаправленного захвата или манипуляции".

"Для людей, использующих Twitter в Украине и России, мы также приостановили некоторые рекомендации твитов от людей, на которых вы не подписаны на Главной, чтобы уменьшить распространение оскорбительного контента",- сказано в сообщении.

"Мы временно приостанавливаем рекламу в Украине и России, чтобы гарантировать, что критически важная информация об общественной безопасности повышена в выдаче, а реклама не отвлечет ее внимание", - добавили в Twitter.

Также соцсеть запустила подсказки в разделе "Поиск" и "Главная", которые указывают на "Момент Twitter" с ресурсами цифровой безопасности и защиты на английском, украинском и русском языках.

"Мы активно проверяем твиты для выявления манипуляций с платформой (или другого недостоверного поведения) и принимаем принудительные меры против синтетических и манипулируемых медиа, которые представляют ложное или вводящее в заблуждение описание происходящего",- сообщили в Twitter.

Кроме того, команда соцсети заверяет, что продолжает предоставлять "как можно больше контекста контента, связанного с кризисом, в том числе через Моменты и События в Твиттере". "Мы работаем над такими функциями, как Темы, Списки и Пространства, чтобы существующие меры могли обеспечить безопасность этих функций, и они могли по-прежнему оставаться ресурсом, которому вы доверяете",- добавили в компании.

Twitter также начал благотворительную кампанию для сотрудников, в рамках которой пожертвования направляются "проверенным организациям, поддерживающим украинских беженцев, ищущих убежища и безопасности". Twitter обещает удвоить все пожертвования и сделать прямой вклад в партнерскую организацию.