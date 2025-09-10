Тысячи бочек на дне Тихого океана: что они скрывают и почему опасны

Токсичные бочки. Фото: Schmidt Ocean Institute

В Тихом океане десятилетиями лежат тысячи промышленных бочек. Долгое время считалось, что они заполнены запрещенным пестицидом ДДТ. Однако новое исследование Института океанографии Скриппса доказало: часть из них содержит едкие щелочные отходы, опасные для морской жизни.

Об этом сообщило издание Live Science.

С 1930-х до начала 1970-х годов в глубоководные районы Южной Калифорнии сбрасывали различные токсичные вещества: химикаты, отходы нефтепереработки, радиоактивные материалы и даже военную взрывчатку. По оценкам, на дне лежат около 27 тысяч бочек и более 100 тысяч обломков. В 2020 году о подводной свалке впервые сообщила LA Times, после чего начались масштабные научные исследования.

Команда микробиолога Иоганны Гутлебен в 2021 году отобрала образцы осадка вблизи пяти бочек. Три из них имели характерные белые ореолы. Ученые установили, что вокруг части бочек образуются зоны с крайне высоким уровнем pH — около 12. Это свидетельствует об утечке едких щелочных отходов. Такие условия делают территорию непригодной для большинства живых организмов. Только отдельные бактерии, способные выдерживать экстремальную щелочную среду, смогли выжить.

Также удалось объяснить происхождение странных белых ореолов. Когда щелочные вещества выходят из бочек, они реагируют с магнием в морской воде, образуя брусит — минерал, похожий на бетон. Впоследствии он растворяется и вызывает образование карбоната кальция, который оседает вокруг бочек в виде белой пыли.

Наиболее тревожным остается то, что точное количество бочек и их полное содержание до сих пор остаются неизвестными. Ученые не исключают, что среди отходов могут быть и другие опасные соединения, связанные с промышленностью и производством ДДТ.

