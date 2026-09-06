Тысячи пингвинов рекордно рано вернулись с зимовки: в чем причина

Пингвины возле станции «Академик Вернадский» / © Національний антарктичний центр

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Тысячи субантарктических пингвинов необычайно рано вернулись на остров Галиндес, где расположена украинская антарктическая станция «Академик Вернадский». В этом году полярники зафиксировали не менее 3,5 тысячи этих птиц, причем их количество продолжает расти.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

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Такое возвращение является необычным, ведь обычно субантарктические пингвины массово прибывают на Галиндез примерно с середины сентября до середины октября, когда в Антарктиде начинается весна. Однако в этом году тысячи птиц появились у украинской полярной станции уже во второй половине августа.

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В Национальном антарктическом научном центре напомнили, что в этом году пингвины, напротив, рекордно долго не покидали остров весной и в начале антарктической зимы. Если в предыдущие годы они обычно покидали Галиндез примерно в мае, то в этом году задержались там вплоть до второй половины июля.

После того как в конце июля птицы покинули остров, вокруг него образовался морской лед, а температура воды опускалась до -1,9 градуса по Цельсию — ниже температуры замерзания морской воды. Однако впоследствии океан начал прогреваться, лёд постепенно отступал, и биологи вновь стали фиксировать массовое возвращение пингвинов.

© Національний антарктичний центр

«Это невероятно — к „Вернадскому“ вернулись тысячи субантарктических пингвинов!» — отметили в НАНЦ.

По словам биолога 31-й украинской антарктической экспедиции Олега Горяинова, ранее в течение июня-июля пингвины в основном держались в одном месте — на мысе Пингвин-пойнт, который расположен на противоположной от станции стороне острова и имеет удобный пологий берег для выхода в воду.

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© Національний антарктичний центр

«Сейчас же, после возвращения, птицы уже рассеялись вдоль берега вплоть до здания станции. Мы видим их из окон!» — рассказал исследователь.

© Національний антарктичний центр

В настоящее время пингвины постепенно заселяют территории, на которых обычно устраивают свои гнезда. Полярники уже насчитали на Галиндезе не менее 3,5 тысячи особей, однако эта цифра, по данным НАНЦ, продолжает увеличиваться.

© Національний антарктичний центр

Учёные связывают необычно раннее возвращение птиц прежде всего с изменениями ледовой обстановки вокруг острова и повышением температуры океана. То есть поведение пингвинов может быть одним из заметных локальных проявлений более масштабных климатических изменений, в частности глобального потепления.

© Національний антарктичний центр

В Национальном антарктическом научном центре предполагают, что дальнейшее потепление и изменения климата могут повлиять на сезонные миграции субантарктических пингвинов настолько, что в будущем они вообще перестанут покидать Галиндез.

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«Поэтому вполне возможно, что в ближайшие годы изменение климата и потепление приведут к тому, что субантарктические пингвины вообще не будут покидать Галиндес», — отметили в центре.

В таком случае пингвины могут стать не только самыми многочисленными, но и постоянными соседями украинских полярников. Исследователи продолжают наблюдать за колонией и изменениями условий вокруг станции.

Напомним, что сотни миллионов лет назад Антарктида выглядела совсем иначе. Климат был тёплым и влажным, а континент был покрыт растительностью и населён разнообразными животными. Однако примерно 34 миллиона лет назад ситуация резко изменилась — над Восточной Антарктидой начали формироваться ледники.

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