Тысячи владельцев iPhone 17 жалуются: корпус неожиданно меняет цвет (фото)

iPhone 17 изменил цвет

Обладатели новой модели iPhone 17 Pro Max в ярком оранжевом цвете столкнулись с неприятным сюрпризом: их устройства стали внезапно менять внешний вид. Согласно массовым сообщениям пользователей, первоначальный насыщенный оттенок со временем мутирует, приобретая заметный розово-золотой отлив.

Об этом случае стало известно из сообщения в Reddit.

Почему корпус «цветет» и где видно?

Фотоподтверждения, опубликованные на платформе Reddit, показывают, что изменение цвета происходит неравномерно. Наиболее заметным дефект становится на боковой рамке смартфона и вокруг массивного блока камер. При этом тыльная часть корпуса в большинстве своем сохраняет первоначальный оранжевый оттенок, что подтверждает выборочное выцветание.

Как отметили в iTechua, вероятной причиной проблемы является естественный процесс — окисление алюминия при взаимодействии с кислородом. Обычно Apple защищает металлические поверхности, применяя метод анодирования, создающий прочный защитный слой.

Владельцы iPhone 17 Pro Max жалуются на изменение цвета оранжевого корпуса.

Производственный брак или особенность?

Эксперты предполагают, что проблема кроется в нарушении технологии производства. Вероятно, часть партии устройств получила покрытие, не обеспечившее должной защиты. В результате отдельные участки алюминиевого корпуса, контактируя с воздухом, начали окисляться, что и привело к изменению цвета краски.

Официальных комментариев от Apple относительно изменения цвета оранжевых корпусов пока не поступало. Однако владельцы iPhone 17 Pro Max надеются, что столь неожиданный «цветной конфуз» будет признан производственным дефектом и подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию.

Напомним, владельцы новых смартфонов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air столкнулись с неожиданной проблемой: на заднем стекле и выступающем модуле камеры очень быстро появляются царапины и сколы. Apple уже объяснила причину этих дефектов, а в Сети появился способ, как можно избавиться от повреждений самостоятельно.

Также если внимательно присмотреться к задней панели iPhone, можно заметить небольшое, едва заметное отверстие, расположенное рядом с камерами и вспышкой. Эта загадочная деталь не является дефектом устройства, но выполняет важную функцию: это дополнительный микрофон.