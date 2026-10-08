У 194-летней черепахи обнаружили уникальные системы восстановления ДНК, противостоящие старению

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Ученые исследовали геном 194-летней гигантской черепахи Джонатана, которая живет на острове Святой Елены и считается самым старым известным наземным животным в мире. Анализ показал, что ее организм обладает рядом особенностей, которые могут помогать противостоять старению.

Исследователи обнаружили у Джонатана 287 уникальных вариантов генов, связанных с ключевыми механизмами старения. В частности, они участвуют в восстановлении поврежденной ДНК, поддержании теломера, регуляции инсулина, уменьшении воспаления и угнетении развития опухолей.

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Отдельное внимание ученые обратили на эпигенные черепахи — систему химических "переключателей", регулирующих активность генов. У Джонатана участки, ответственные за работу митохондрий и восстановление генетического материала, оказались удивительно похожими на такие же участки в гораздо младших черепах.

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Митохондрии снабжают клетки энергией, однако с возрастом их работа обычно ухудшается. У Джонатана механизмы, связанные с выработкой клеточной энергии, остаются очень стабильными. Исследователи предполагают, что это может давать организму достаточно энергии для эффективного восстановления ДНК и других клеточных процессов.

Авторы исследования отмечают, что результаты не означают, что найден готовый "рецепт долголетия" для людей. Однако часть обнаруженных механизмов старения общая для черепах и людей, поэтому дальнейшее изучение Джонатана может помочь лучше понять биологию здорового старения.

Джонатан, по оценкам, вылупился примерно в 1832 году. На остров Святой Елены его привезли в 1882 году уже взрослым, поэтому его настоящий возраст может быть даже больше 194 лет.

Напомним, в конце сентября в Омане разгорелся скандал из-за украинских туристов, которые ради фото сели на редкую морскую черепаху во время откладывания яйца и трогали ракушек. Естественные охранники и зоозащитники резко осудили такие действия. Оманское управление по охране окружающей среды заявило о принятии юридических мер против нарушителей в заповеднике Рас-эль-Хадд, а в соцсетях распространялась информация об их возможном задержании в аэропорту. Впоследствии мужчина опубликовал видео с извинениями, признав свою ошибку.

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