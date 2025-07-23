У Amazon появится гаджет, который будет слушать 24/7 все, что говорит пользователь

Amazon готовит устройство, которое будет фиксировать каждое ваше слово / © Pixabay

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Компания Amazon сделала очередной шаг в сфере искусственного интеллекта, объявив о приобретении стартапа Bee. Этот стартап разработал носимое устройство и приложение для Apple Watch, которые могут записывать все, что говорит их владелец.

Об этом пишет издание Engadget.

По информации Amazon, сделка еще не завершена, а условия приобретения остаются конфиденциальными. Хотя компания не раскрыла конкретных финансовых деталей, в пресс-релизе отметили, что все сотрудники Bee получили предложения присоединиться к Amazon. Первым об этой сделке сообщил TechCrunch, ссылаясь на публикацию в LinkedIn основательницы Bee Марии де Лурдес Золло.

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Платформа Bee позиционирует себя как персонального AI-ассистента, который пассивно обучается, «слушая» все разговоры и действия своего пользователя. Хотя устройство имеет кнопку для отключения записи, теоретически оно может фиксировать каждое слово и действие владельца. Приложение способно суммировать ежедневные активности, предлагать задачи к выполнению или напоминать ранее обсужденные детали. На сайте Bee также приведены примеры использования ассистента для личностного развития, например, отслеживание успехов или возможных улучшений в роли отца или матери.

Ранее Amazon уже имел неоднозначный опыт с носимыми устройствами: компания продолжает продавать умные очки Echo Frames, но в 2023 году прекратила производство трекера здоровья Halo. Инновационный AI-фокус Bee может заинтересовать Amazon, особенно на фоне развития их голосового помощника Alexa+ с генеративным искусственным интеллектом. В то же время функция «всегда слушать» напоминает о скандале с конфиденциальностью, возникшем несколько лет назад, когда Amazon пришлось оправдываться из-за случаев, когда сотрудники прослушивали разговоры, записанные Alexa, включая случайные записи.

Напомним, ранее мы писали истцы популярного приложения для отслеживания менструации Flo обвиняют компанию в передаче чрезвычайно чувствительной информации пользователей без их согласия. По словам адвоката, личные данные приложения попадали к третьим сторонам, среди которых — компания Meta.