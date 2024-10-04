У берегов Калифорнии обнаружили обломки корабля-призрака Тихого океана

Его затопили после Второй мировой войны.

Команда подводных исследователей обнаружила знаменитый эсминец (эскадренный миноносец) DD-224 (бывший USS Stewart), попавший в руки японцев во время Второй мировой войны и потопленный уже после ее окончания.

Об этом пишет NY Times.

Отмечается, что корабль был обнаружен на глубине около 1066 метров у побережья Калифорнии.

Корабль известен как USS Stewart или DD-224, он лежит на дне вод, входящих в состав Национального морского заповедника Cordell Bank.

Ученым удалось получить фотографии корабля. По их словам, несмотря на то, что десятилетие он лежит на морском дне и стал домом для губок и крабов, эсминец длиной 95 метров практически не пострадал и остается в вертикальном положении.

"Такой уровень сохранности исключителен для судна его возраста и делает его потенциально одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов эсминца ВМС США", — заявила Мария Браун, суперинтендант национальных морских заповедников Cordell Bank и Greater Farallones.

При исследовании морского дна использовались беспилотные аппараты компании Ocean Infinity, владеющей самым большим в мире парком подобных устройств.

Эти роботизированные флоты также оказываются бесценными морским археологам.

В 2020 году Ocean Infinity помогла обнаружить обломки USS Nevada. В 2022 году компания также внесла вклад в повторное открытие Endurance, который затонул во время экспедиции Эрнеста Шеклтона в 1915 году.

После того, как DD-224 был затоплен и брошен в водах Явы в 1942 году, японские войска подняли его, чтобы использовать для сопровождения своих военно-морских конвоев. Пилоты союзников сообщили о том, что увидели один из собственных кораблей глубоко в тылу врага.

После того, как DD-224 был поднят, вернувший его домой американский экипаж предпочел назвать судно RAMP-224, от аббревиатуры Recovered Allied Military Personnel.

В качестве символического прощания с судном после его послевоенного восстановления ВМС США снова ввели в действие DD-224, отбуксировали его в Калифорнию, а 24 мая 1946 года его затопили.

Напомним, что в Японии один за другим в разные города присоединяются лодки, заполненные мертвецами.

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