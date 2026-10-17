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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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У домашних кошек нашли опасного паразита, способного заражать людей: кто рискует больше всего

Домашние кошки могут быть носителями Giardia duodenalis — паразита, способного вызывать лямблиоз у людей и животных. Новое исследование выявило существенные различия в частоте заражения в зависимости от возраста и времени года.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Кошки могут быть переносчиками опасного для людей паразита — исследование

Кошки могут быть переносчиками опасного для людей паразита — исследование / © Фото из открытых источников

Домашние кошки могут быть носителями паразита, способного вызывать заболевания не только у животных, но и у людей. Учёные провели масштабное исследование и выяснили, насколько распространён этот возбудитель, а также какие кошки заражаются чаще всего.

Об этом сообщило издание Science Alert.

В центре внимания ученых оказался Giardia duodenalis— одноклеточный паразит, который может вызывать лямблиоз у людей и животных. В большинстве случаев инфекция протекает без выраженных симптомов, однако иногда вызывает диарею, боли в животе и слабость.

Исследователи проверили более 157 тысяч образцов кала домашних кошек. Паразит был обнаружен у 9962 из них, что составляет 6,3% от общего числа. Таким образом, положительный результат был получен примерно у каждого шестнадцатого протестированного животного.

В то же время лишь часть выявленных паразитов принадлежала к генетическим группам, которые потенциально могут заражать людей. Такие разновидности были обнаружены в 1840 положительных образцах, или 18,5%. Среди всех исследованных кошек этот показатель составлял около 1,2%.

Возраст животных оказался одним из факторов, связанных с частотой заражения. Наибольшее количество положительных результатов тестов было зафиксировано среди котят — 10,7%. Для сравнения: среди кошек в возрасте от десяти лет паразит выявлялся лишь в 1,3% случаев.

Учёные предполагают, что у пожилых животных может быть более сильный приобретённый иммунитет. Кроме того, разница может быть связана с условиями содержания и поведением кошек.

Кроме того, паразит несколько чаще обнаруживался у самцов. Среди взрослых животных некастрированные коты и нестерилизованные кошки также демонстрировали более высокие показатели заражения по сравнению со стерилизованными животными. В то же время среди котят наблюдалась противоположная закономерность.

Исследователи также выявили зависимость от времени года. Зимой доля положительных результатов составляла 8,1%, тогда как летом — 4,6%. Авторы работы объясняют, что цисты паразита способны дольше выживать в прохладной и влажной среде.

Самый высокий общий показатель выявления Giardia duodenalis был зафиксирован на Среднем Западе США — 7,8%. В то же время на северо-востоке страны среди положительных образцов была наибольшая доля разновидностей, способных передаваться человеку — 21,6%.

По выводам авторов исследования, распространенность паразита свидетельствует о необходимости регулярного обследования кала домашних кошек. Особенно это касается животных с повышенным риском заражения, а также тех, которые живут в семьях с маленькими детьми, пожилыми людьми или людьми с ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы сообщали, что привычка есть поздно вечером может негативно сказываться на здоровье печени. Учёные проанализировали данные почти 200 тысяч человек и выявили тревожную закономерность.

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