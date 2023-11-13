У древней египтянки, умершей более 3000 лет назад, нашли опухоль с зубами – фото

Также было обнаружено кольцо, которое "защищало ее от боли".

В тазу древней египтянки, умершей более 3000 лет назад, нашли редкую опухоль с зубами.

Об этом пишет Insider.

Опухоль, известная как тератома, была обнаружена рядом с кольцом, которое, как считалось, могло обладать магической силой, защищающей от боли.

Открытие на кладбище Северной пустыни Амарны в Египте может пролить свет на то, как древние египтяне боролись с болезнями, рассказала Гретхен Р. Даббс, профессор биоархеологии в Университете Южного Иллинойса в Карбондейле.

Кольцо могло использоваться для защиты

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале палеопатологии, останки принадлежали женщине, умершей в возрасте от 18 до 21 года.

По словам Даббс, главного автора исследования, неизвестно, что убило женщину. Однако она, возможно, страдала от боли из-за тератомы яичников. Тератомы очень редкий тип опухоли, встречающийся и сегодня. Они состоят из клеток, которые иногда могут спонтанно превращаться в другие части тела, а это значит, что из них могут прорастать волосы, зубы, кости или мышцы.

У древней египтянки нашли опухоль с зубами / Фото: A. Deblauwe

Опухоли преимущественно доброкачественные, но иногда могут вызывать боль и проблемы с зачатием. Даже сегодня они часто остаются незамеченными.

Возможно, эта тератома беспокоила древнюю египтянку 3000 лет назад. Похоронена она была с кольцами на левой руке, располагавшимися над опухолью. Хотя размещение руки обычно для таких захоронений, на одном из украшений были символы Беса, божества, обычно ассоциирующегося с деторождением, плодородием и защитой.

"Возможно, она призывает Беса помочь ей в этом", — сказала Даббс.

Упоминания о медицинских методах лечения редки

Хотя тератома может показаться гротескной, для археолог она может быть редкой находкой. Большинство опухолей состоят из мягких материалов, поэтому если не сберечь тело, они имеют тенденцию со временем исчезать. Но странные кости и зубы тератом можно легко идентифицировать даже через 3000 лет.

Это лишь пятый случай зрелой тератомы яичника, обнаруженный на археологическом участке, и первый давний случай, обнаруженный в Африке. И это важно. Некоторые сведения о древнеегипетской медицине были описаны в письменной литературе, но это говорит о том, как элита, имевшая доступ к такому высококлассному лечению, справлялась с болезнями.

Эту женщину, однако, похоронили на довольно скромном кладбище.

У древней египтянки нашли опухоль с зубами / Фото: M. Wetzel

Амарна был городом, который был заселен лишь 15–20 лет, чтобы поддерживать поклонение фараона Аханатена богу солнца Атону. Население города, по-видимому, было небогатым. К примеру, их довольно небольшой рост позволяет предположить, что они, видимо, регулярно сталкивались с голодом, сказала ученая.

Хотя женщина была похоронена в одной из самых больших гробниц на кладбище, вряд ли она принадлежала к самым богатым людям страны.

"Подобные вещи дают нам небольшие кусочки головоломки, что позволяет понять, как жили эти люди? Как на их жизненный опыт влияли медицинские условия и травмы? Как они лечили травмы? Призывали ли они разных богов при разных типах травм?" – сказала Даббс.

По ее словам, дальнейшие исследования останков могут раскрыть причину смерти этой женщины и, возможно, ее личность.

Напомним, ученые воспроизвели лицо неандертальца с волосами и без. Неандертальцы умерли около 40 000 лет назад.

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