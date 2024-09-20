У Google Photos появилась функция, которую давно хотели пользователи

Теперь в разделе "Обрезка" инструментов редактирования появилась новая кнопка Flip.
В сервис Google Photos добавили небольшое, но полезное дополнение, о котором давно просили пользователи. Речь идет о возможности зеркального отображения или переворачивания изображения по горизонтали.
Об этом сообщает тематический ресурс Android Authority.
До этого момента в Google Photos не было одной базовой опции – способности зеркально отобразить либо переворачивать изображения по горизонтали. Можно только обрезать, вращать фото или настраивать соотношение сторон.
Теперь в разделе "Обрезка" инструментов редактирования появилась новая кнопка Flip. После редактирования приложение сохранит новую версию изображения в виде копии. Это гарантирует, что исходное изображение остается в своем оригинальном виде.
Эта функция особенно полезна, когда пользователь хочет быстро "отразить" свое селфи (если такая возможность отключена в приложении камеры).
Заметим, что это обновление доступно только в мобильном клиенте Google Photos, в то же время у веб-версии сервиса такой функции нет.
К слову, пользователи iPhone, обновившие операционную систему до iOS 18, жалуется, что она "убивает" аккумуляторы.
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