У Google Photos появилась функция, которую давно хотели пользователи

В сервис Google Photos добавили небольшое, но полезное дополнение, о котором давно просили пользователи. Речь идет о возможности зеркального отображения или переворачивания изображения по горизонтали.

Об этом сообщает тематический ресурс Android Authority.

До этого момента в Google Photos не было одной базовой опции – способности зеркально отобразить либо переворачивать изображения по горизонтали. Можно только обрезать, вращать фото или настраивать соотношение сторон.

Теперь в разделе "Обрезка" инструментов редактирования появилась новая кнопка Flip. После редактирования приложение сохранит новую версию изображения в виде копии. Это гарантирует, что исходное изображение остается в своем оригинальном виде.

Эта функция особенно полезна, когда пользователь хочет быстро "отразить" свое селфи (если такая возможность отключена в приложении камеры).

Заметим, что это обновление доступно только в мобильном клиенте Google Photos, в то же время у веб-версии сервиса такой функции нет.

Зеркальное отображение фото в Google Photos

К слову, пользователи iPhone, обновившие операционную систему до iOS 18, жалуется, что она "убивает" аккумуляторы.

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