У Google появилась новая функция: кому она будет полезна

Резервные копии снимков будут храниться в формате RAW для iOS и Android.

В приложении "Google Фото" отныне появилась новая функция – сохранение резервных копий снимков в формате RAW для iOS и Android.

Об этом сообщает портал 9to5Google.

Любители мобильных фото часто используют формат RAW, в котором фотографии остаются без какой-либо обработки или сжатия. С помощью графического редактора можно самостоятельно выбрать уровень детализации, подправить яркость, цвет и другие параметры.

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Поскольку современные смартфоны "научились" делать снимки без потери качества, теперь они автоматически загружаются в "облако" Google. Необработанные файлы отмечены соответствующей иконкой RAW, а при открытии можно переключиться на JPEG.

Новая функция, безусловно, полезна, но при этом следует учитывать, что фотографии в RAW занимают гораздо больше места, чем в JPEG, а хранилище "Google Фото" имеет ограничение – после преодоления лимита в 15 ГБ придется оформить подписку на Google One.

Напомним, ранее компания Google показала новый логотип своей операционной системы Android.

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