У горбатых китов есть музыкальная мода: почему они массово меняют свои песни

Кит / © Unsplash

Реклама

Горбатые киты в южной части Тихого океана каждые несколько лет отказываются от прежней песни и перенимают новую, которая приходит от других популяций, находящихся за тысячи километров. Учёные называют это явление «песенной революцией» и считают его одним из самых ярких примеров культурной передачи среди животных.

Об этом сообщило издание Space Daily.

В период размножения почти все самцы одной популяции исполняют одинаковую длинную и структурированную песню. Она состоит из отдельных звуков, которые образуют фразы, фразы — темы, а темы — целостную песню. В течение сезона композиция постепенно меняется, однако эти изменения незначительны, поэтому все поющие самцы продолжают исполнять почти одинаковую версию.

Реклама

Иногда этот процесс резко меняется. Вместо постепенной эволюции прежняя песня полностью исчезает, а её место занимает совершенно другая, заимствованная у соседней популяции. Именно такую смену исследователи называют «песенной революцией».

Первый четко задокументированный случай такого явления был описан в 2000 году в журнале Nature. Учёные установили, что в период с 1995 по 1998 год горбатые киты, мигрировавшие вдоль восточного побережья Австралии, переняли песню популяции из западной Австралии. Сначала новые элементы появлялись наряду с местной песней, а впоследствии полностью заменили её.

Впоследствии ученые установили, что подобные изменения происходят в масштабах всего южного Тихого океана. Сравнив записи, сделанные в течение 11 лет в восточной Австралии, Новой Каледонии, Тонге, Американском Самоа, на Островах Кука и во Французской Полинезии, они выделили 11 типов песен. Новые композиции обычно сначала появлялись у восточного побережья Австралии, а затем в последующие сезоны постепенно распространялись на восток через другие популяции. По оценкам исследователей, одна и та же песня могла добраться из Австралии до Французской Полинезии примерно за два года.

Исследования также показали, что освоение новой песни происходит постепенно. Анализ более 9300 фраз из двух «песенных революций» выявил так называемые гибридные песни, в которых сочетались элементы предыдущей и новой композиций. По мнению авторов работы, это свидетельствует о том, что самцы могут осваивать новую песню по частям, прежде чем полностью перейти на неё.

Реклама

Учёные предполагают, что такая передача возможна благодаря контактам между различными популяциями во время миграции, в местах совместного кормления или когда отдельные киты посещают другие районы размножения. В то же время исследователи отмечают, что им пока не удалось непосредственно наблюдать момент, когда один кит перенимает песню от другого. Выводы основаны на сравнении структуры песен и известных маршрутов миграции.

Последние исследования также показали, что распространение песен охватывает почти весь южный Тихий океан. В 2022 году учёные установили, что песни, записанные во Французской Полинезии, впоследствии появились и у побережья Эквадора. Таким образом, волна распространения простиралась примерно на 14 тысяч километров — от восточной Австралии до Южной Америки.

Авторы исследований отмечают, что культурные традиции существуют и у других животных, в частности у птиц, приматов и других китообразных. В то же время именно горбатые киты, вероятно, демонстрируют быструю смену сложного вокального поведения почти у всех представителей одной популяции.

«Сравнение моды отражает стремление к новой общей форме, но оно не объясняет, почему происходит изменение. В настоящее время записи позволяют установить распространение с большей достоверностью, чем мотив», — говорится в статье.

Реклама

Напомним, что палеонтологи в египетской впадине Файюм случайно обнаружили почти полный череп хищника, жившего около 30 миллионов лет назад. Новый вид Bastetodon syrtos мог быть одним из главных хищников древней Африки.

Новости партнеров