У котов обнаружили опасную особенность почек: она может годами разрушать организм животного

Ученые из Ноттингемского университета обнаружили у домашних котов необычные жировые отложения в почках, которые могут быть связаны с высоким риском хронических заболеваний почек. Исследователи предполагают, что эта особенность биологии котов может объяснить, почему именно эти животные особенно часто страдают от проблем с почками в старшем возрасте.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Работу возглавили профессор Дэвид Гарднер и доктор Ребекка Брочик из Школы ветеринарной медицины и науки Ноттингемского университета.

В ходе исследования ученые сравнивали состав жиров в почках домашних кошек, собак и других млекопитающих. Оказалось, что коты накапливают в клетках почек редкий тип модифицированных триглицеридов — жиров, которые организм обычно использует для хранения энергии.

По словам исследователей, некоторые из этих молекул имеют необычные химические связи и разветвленные структуры, которые редко встречаются у других млекопитающих. Кроме того, многие жиры содержали специальные эфирные связи, которые ведут себя иначе, чем обычные пищевые жиры.

У собак такой особенности ученые не зафиксировали. В то же время у диких шотландских кошек подобные изменения случались лишь в отдельных случаях.

Исследователи также обратили внимание, что накопление этих жиров может начинаться еще в раннем возрасте. По мнению ученых, это может свидетельствовать о постоянном стрессе для почек и со временем способствовать повреждению тканей.

Доктор Ребекка Брочик отметила, что именно эта особенность может быть важной подсказкой в объяснении того, почему домашние кошки особенно подвержены хроническим заболеваниям почек.

«Почему эти типы необычных жиров накапливаются в почках домашних кошек, даже с раннего возраста, может дать важную подсказку относительно того, почему домашние коты особенно подвержены хроническим заболеваниям почек, одного из самых распространенных и самых серьезных заболеваний, поражающих старших котов», — отметил доктор Брочик.

Профессор Дэвид Гарднер сообщил, что исследователи планируют в дальнейшем изучать причины накопления необычных жиров. Если гипотеза подтвердится, в будущем это может помочь создать специальные добавки или измененные рационы питания, которые будут уменьшать накопление таких липидов в почках.

Ученые также считают, что открытие может стать основой для новых методов диагностики и лечения заболеваний почек у кошек.

