У крыс обнаружили почти человеческие способности — удивительное исследование

Группа китайских ученых утверждает, что в ходе эксперимента получила доказательства наличия дискретного чувства числа у крыс. Результаты исследования демонстрируют важную животную модель, которая может быть использована для дальнейшего изучения нейронных основ математических способностей у людей.

Об этом сообщается на сайте Городского университета Гонконга.

Чувство числа – одна из ключевых способностей животных, посредством которой они воспринимают окружающий мир, что увеличивает их шансы на выживание. У людей чувство числа является важной когнитивной способностью и основой для математических способностей, присущих человеческому интеллекту. Однако некоторые люди с нормальным интеллектом (3-7% населения) не способны овладеть даже элементарными математическими навыками. Такая особенность мозговой деятельности получила в медицине название дискалькулия.

В рамках исследования ученые создали условия, позволяющие животным сосредоточиться только на цифрах и не отвлекаться на посторонние раздражители. Крыс, которые в начале эксперимента не имели никаких знаний о числах, обучали звукам, представляющим два или три числа. В результате у животных развилось чувство числа, которым они пользовались при выборе пищевого вознаграждения, ориентируясь на количество звуковых сигналов.

"Когда мы блокировали определенную часть мозга крыс, которую называют задней теменной корой, нарушалась их способность понимать числа, но не чувство величины. Это говорит о том, что в мозгу крыс есть особая область для работы с числами. Фактически, это первая научная демонстрация того, что крысы способны различать и классифицировать три разных числа в одном тесте, что превосходит простое количественное сравнение", – объяснил результаты исследования нейробиолог Юнг Винг-хо.

Результаты этого исследования могут стать основой для поиска методов лечения людей с дискалькулией, а также будут полезны для развития искусственного интеллекта.

Напомним, компания Mentee Robotics представила робота, который понимает человеческий язык и умеет учиться. Прототип Menteebot содержит ИИ на каждом уровне своих операций.

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