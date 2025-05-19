У Лохнесского чудовища появился "детеныш": охотник показал фото существа

Лохнесское чудовище Несси / © Associated Press

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Охотник на Лохнесское чудовище Несси — Эойн О’Фаодагайн — рассказал, что был ошеломлен, когда увидел характерную фигуру, появившуюся у самой поверхности озера Лох-Несс, всего в нескольких метрах от отеля. Охотник наблюдал за водой через веб-камеру.

Об этом пишет Mail Online.

«Пока я смотрел, заметил сильное возмущение в спокойной воде Лох-Несса, менее чем в 30 метрах от пирса отеля Clansman Hotel. Существо вынырнуло из воды и поднялось на несколько футов, а затем быстро исчезло в темной глубине озера. К счастью, я уже записывал — все произошло очень быстро, но я успел все зафиксировать на видео», — рассказал О’Фаодагайн.

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На видео существо на короткий момент появляется на поверхности и напоминает классическое представление о Несси: с длинной шеей и горбом позади.

«Я сразу подумал, что это Несси — оно было слишком большое, чтобы быть чем-то другим. Оно точно не похоже на выдру или тюленя, и я никогда не видел рыбу с шеей и горбатой спиной. Я был в шоке, но в то же время счастлив, что, возможно, наконец-то зафиксировал четкое изображение Лохнесского монстра», — отметил исследователь.

Эойн считает, что речь идет о «детеныше» Несси.

Вероятный детеныш Лохнесского чудовища Несси

Он предполагает, что существо охотилось, обращая внимание на движения в воде поблизости — вероятно, рыбу.

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«Это молодое Несси, которое играет со своей добычей — рыбой — прежде чем ее съесть. Если мои наблюдения верны, то это первый случай, когда мы видим на камере в реальном времени, как Несси охотится за своей рыбной жертвой», — сказал охотник.

Видео было записано 7 мая на северном конце озера с помощью веб-камеры возле Clansman Hotel, обслуживаемой организацией Visit Inverness Loch Ness (VILN). О’Фаодагайн часто подключается к этой веб-камере из своего дома в графстве Донегол (Ирландия). За годы он сделал несколько официальных записей в Реестре наблюдений Лохнесского монстра. Но даже для исследователя это было неожиданное открытие.

«Это наблюдение — уникальное. Весь момент был потрясающим — увидеть, как эта короткая, но впечатляющая сцена разворачивается прямо перед моими глазами», — прокомментировал О’Фаодагайн.

Это наблюдение произошло на фоне подготовки к большой охоте на Несси, которая ежегодно проходит в горах Шотландии. Событие продлится с 22 по 25 мая и называется The Quest.

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К слову, ранее профессор зоологии Оксфордского университета Тим Коулсон опроверг существование Лохнесского чудовища. По его словам, существование Несси является биологически невозможным и у него нет научных подтверждений. Не было найдено никаких останков этого существа, как и зафиксированных случаев его поймания в рыболовные сети.

Кроме того, ученые из Новой Зеландии предположили, что Лохнесское чудовище может быть просто гигантской рыбой.