У Марса и Земли больше общего, чем считалось ранее: исследование

У Марса может быть жесткое внутреннее ядро, как у Земли.

Исследователи из Университета Байройта и Европейского центра синхротронного излучения (ESRF) установили, что смесь железа и серы, моделирующая внутреннее ядро Марса, кристаллизуется под воздействием высокого давления и температур. Это открытие указывает на возможность того, что глубокие недра Красной планеты могут быть жесткими.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications, пишет Space.com.

Эти выводы противоречат предидущим исследованиям, которые базировались на данных о марсотрусах, собранных посадочным модулем NASA InSight. Ранее считалось, что ядро Марса является жидким, поскольку оно содержит легкие элементы, такие как сера, и остается слишком горячим для кристаллизации.

Чтобы проверить возможность существования твердого ядра, ученые применили метод алмазных наковальней, где два алмаза сжимают материал, создавая экстремальное давление, а также использовали лазерный нагрев для достижения условий, подобных существующим в недрах Марса.

Также читайте На Марсе обнаружили невиданную ранее породу: фото

По данным ESRF, в ходе эксперимента образовалась новая кристаллическая фаза железо-сульфида Fe₄₊ₓS₃.

Дальнейшие исследования показали, что этот железо-сульфид может отверждаться из жидкого состояния даже при более низких температурах в пределах прогнозируемого диапазона температур марсианского ядра.

Таким образом, если температура во внутренних слоях Марса ближе к нижней границе этого диапазона, твердое ядро является вполне реальным вариантом, отмечают ученые.

У Марса много общего с Землей: полярные ледяные шапки, вулканы, каньоны, похожий на земной 24-часовой день, осевой наклон, определяющий сезоны, погодные процессы и каменистую структуру.

Если у Красной планеты действительно твердое ядро, это станет еще одной чертой, которая делает ее наиболее похожей на Землю среди других планет Солнечной системы.

Когда-то на Марсе, вероятно, существовали реки и озера, но впоследствии он превратился в холодную и сухую пустыню.

Подробное изучение внутреннего строения Марса поможет лучше понять эволюцию этой планеты. Однако, чтобы окончательно определить, является ли его ядро твердым, необходимы дальнейшие исследования.

Напомним, ученые NASA сделали важное открытие по поводу Марса: обнаружили, что сейсмические волны в мантии планеты двигаются гораздо быстрее, чем было предусмотрено.