У морских выдр кости и зубы становятся фиолетовыми: ученые раскрыли причину феномена

Кости выдры.

Морские выдры известны своей сообразительностью и избирательным подходом к еде, однако ученые заметили еще одну необычную особенность этих животных. У части выдр кости и зубы приобретают фиолетовый оттенок. Это явление не является повсеместным, однако случается довольно часто и напрямую связано с особенностями питания.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Причина феномена кроется в фиолетовых морских ежах Strongylocentrotus purpuratus, которые составляют весомую часть рациона выдр. В их тканях содержатся пигменты под названием эхинохромы. Когда животное регулярно потребляет таких ежей, пигменты накапливаются в организме и постепенно проявляются в виде характерной окраски костей и зубов. Чем больше ежей в рационе, тем насыщеннее становится фиолетовый оттенок.

Исследование 2013 года, в котором изучали образцы морских выдр из коллекции Калифорнийской академии наук, показало, что фиолетовые зубы и кости чаще встречаются у самцов. При этом окраска могла охватывать как отдельные участки, так и весь зуб или череп. Это создает уникальную вариацию внешних особенностей у представителей этого вида.

Ученые также отмечают, что влияние диеты на внешний вид — явление распространенное и среди других живых организмов. Например, у людей длительное потребление моркови, богатой альфа- и бета-каротином, может вызвать состояние, известное как каротенодермия, когда кожа приобретает желтоватый оттенок.

