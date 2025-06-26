- Дата публикации
У NASA нет плана, как защитить Землю от опасностей: аудит показал шокирующий провал
NASA критикуют за отсутствие плана действий в случае угрозы из космоса.
В NASA отсутствует стратегия для защиты планеты от потенциальных угроз из космоса. Согласно документу, в Координационном офисе планетарной обороны NASA (PDCO) работает только один человек — директор офиса, который выполняет все функции.
Об этом сообщило издание The Register.
В то же время управление до сих пор не разработало детального плана действий в случае обнаружения опасного объекта, который может столкнуться с Землей.
OIG также отмечает, что усилия агентства в сфере планетарной обороны имеют «неадекватную структуру управления и ресурсы» и функционируют под «стратегическим прикрытием», а не в рамках четкого контроля и подотчетности.
В отчете говорится о переносе миссии NASA к астероиду Апофис — космическому объекту размером с небоскреб, который в 2029 году пролетит на расстоянии 32 тысячи километров от Земли. По словам аудиторов, отмена этой миссии лишила агентство возможности расширить знания об околоземных объектах и усовершенствовать планетарную оборону.
«В конце концов, планетарная оборона достигла точки значительных изменений и возможностей, с приближением Апофиса и эры передовых исследований астероидов. NASA могло бы сделать больше, чтобы обеспечить позиционирование Агентства для использования преимуществ этих критических моментов», — указано в аудите.
В ответ NASA согласилась с шестью рекомендациями инспекции и пообещала реализовать большинство из них до 2026 года. Комплексный план планетарной обороны должны разработать до апреля 2027 года.
Напомним, в 2032 году астероид может врезаться в Луну и вызвать гигантский взрыв. Обломки могут угрожать спутникам Земли.