У него было четыре крыла: ученые открыли новый вид пернатого динозавра

Новый вид динозавра. Фото: Interestingengineering.com

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В Китае был обнаружен новый вид хищного динозавра. Он жил 120 миллионов лет. Открытый вид получил название Jian Changmaensis.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Палеонтологи нашли верхнюю кость передней конечности динозавра длиной 10 см и подсчитали, что размах его крыльев составлял приблизительно 1,2 метра. Животное имело длинные перья на всех четырех конечностях. Такое строение позволяло ей планировать между деревьями подобно современным белок-летягам, хотя к полноценному полету она не была способна.

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«Jian changmaensis показывает, что нептичьи динозавры жили в том, что сейчас является бассейном Чанма, районе, известном своими ископаемыми птицами. Наша команда нашла более сотни окаменелостей птиц у Чанма, но только этот единственный образец нептичьего динозавра», — поделилась Мэтт Ламанна из Музея естественной истории Карнеги.

Напомним, на территории стоянки Каррерас-Пампа исследователи обнаружили около 18 тысяч отдельных следов, оставленных динозаврами примерно 70 миллионов лет назад.

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