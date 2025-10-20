У новых iPhone 17 обнаружили проблему, которая сводит пользователей с ума

iPhone 17

Несмотря на высокую оценку камеры и производительности, последняя линейка iPhone 17 столкнулась с массовой волной недовольства, что может перерасти в полноценный скандал. По словам пользователей, самой раздражительной проблемой топовых смартфонов являются критические сбои с сотовой связью и Wi-Fi.

Об этом пишет SlashGear.

Обрывы звонков и утраченный сигнал

Владельцы iPhone 17 сообщают о проблемах у всех операторов (AT&T, Verizon и другие). Среди наиболее частых жалоб:

Обрывки вызовов и пропущенные сообщения.

Затруднения с приемом сигнала даже в зонах, где другие телефоны работают стабильно.

Проблемы с Wi-Fi: разрыв соединения сразу после разблокировки устройства.

Ситуация настолько серьезна, что представители службы поддержки Apple признают наличие проблемы в разговорах с пользователями, хотя публично компания неохотно подтверждает ее масштаб.

Новая "Antennagate": разница в деталях

Проблема с подключением знакома для Apple: в 2010 году скандал "Antennagate" возник, когда iPhone 4 терял сигнал, если его держать определенным образом. Тогда Стив Джобс ответил: "Просто не держите его так".

В этот раз проблема, вероятно, не связана с тем, как владельцы держат телефон. Хотя iPhone 17 Pro использует цельный алюминиевый корпус, который может препятствовать сигналу, проблемы также возникают на совершенно разных моделях, включая iPhone Air и базовый iPhone 17.

Возможные причины и решения

Причина сбоев пока неизвестна, но эксперты рассматривают несколько факторов:

Программное обеспечение (iOS 26). Вероятная причина. Новая iOS 26 представляет собой полную визуальную переработку интерфейса, и такие изменения неизбежно сопровождаются ошибками. Новый беспроводной чип Apple N1. Это первый беспроводной чип своей разработки Apple, и он может быть источником проблемы. Обновленная антенна. Apple внедрила в линейку iPhone 17 обновленную антенную систему.

Что делать? Лучшим решением является ожидание обновления iOS 26.1, которое уже находится на стадии бета-тестирования. Сообщается, что эта бета версия уже решила проблемы с подключением по крайней мере для одного пользователя.

Тем временем, владельцам iPhone 17 советуют попробовать перезагрузить устройство или обратиться в Apple Store для получения консультации, поскольку проблемы в значительной степени признаны компанией.