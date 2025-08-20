ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
У одной из планет Солнечной системы обнаружили скрытый спутник (фото)

Астрономы NASA объявили об обнаружении нового спутника, вращающегося вокруг Урана.

Вера Хмельницкая
У одной из планет Солнечной системы обнаружили скрытый спутник (фото)

Уран / © Credits

NASA обнаружило новый спутник Урана — одной из наименее исследованных планет Солнечной системы — с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

Об этом пишет dailymail.

Тайный спутник Урана: открытие NASA

На этой неделе астрономы NASA объявили об обнаружении нового спутника, вращающегося вокруг Урана. Он был найден с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба и имеет около 10 км в диаметре. Для сравнения — это в 350 раз меньше нашей Луны.

Таким образом, общее количество известных спутников Урана выросло до 29.

/ © NASA

© NASA

Уникальная система колец и спутников

«Ни одна другая планета не имеет столько малых внутренних спутников, как Уран, и их сложные взаимосвязи с кольцами свидетельствуют о хаотической истории», — отметил Мэтью Тискарено из Института SETI.

Новый спутник стал 14-м среди малых месяцев, вращающихся вокруг крупных спутников Урана — Миранды, Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона.

Где расположен новый месяц Урана

По словам доктора Марьям Эль Муотамид из Southwest Research Institute, спутник вращается на расстоянии около 56 000 км от центра Урана между орбитами Офелии и Бьянки. Его орбита почти круговая, что указывает на возможное формирование рядом с нынешним местом.

Реакция соцсетей: как назвать новый спутник

Несмотря на отсутствие официального названия, пользователи уже предлагают варианты. Среди них — как простые («Боб»), так и шутливые («Геморрой-29», «Mooney McMoonface»).

Сколько спутников имеют другие планеты

  • Меркурий и Венера.

  • Земля.

  • Марс — 2 (Фобос и Деймос)

  • Юпитер — 95 (включая самый большой — Ганимед)

  • Сатурн — 274 (лидер в Солнечной системе, в частности Титан с атмосферой)

  • Уран — 29

  • Нептун — 16

Чем отличается магнитное поле Урана

Исследования данных Voyager 2 показали, что магнитное поле Урана сильно отличается от земного. Из-за наклона оси планета «лежит на боку», а ее магнитосфера вращается асимметрично относительно солнечного ветра. Это создает уникальные условия — от полного открытия для потоков частиц до полной защиты от них.

Ранее астрономы зафиксировали уникальное явление — радужные полосы в кольце Сатурна. Они напоминают радугу, но обладают совсем другой природой.

