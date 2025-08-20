- Дата публикации
У одной из планет Солнечной системы обнаружили скрытый спутник (фото)
Астрономы NASA объявили об обнаружении нового спутника, вращающегося вокруг Урана.
NASA обнаружило новый спутник Урана — одной из наименее исследованных планет Солнечной системы — с помощью телескопа Джеймса Уэбба.
Об этом пишет dailymail.
Тайный спутник Урана: открытие NASA
На этой неделе астрономы NASA объявили об обнаружении нового спутника, вращающегося вокруг Урана. Он был найден с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба и имеет около 10 км в диаметре. Для сравнения — это в 350 раз меньше нашей Луны.
Таким образом, общее количество известных спутников Урана выросло до 29.
Уникальная система колец и спутников
«Ни одна другая планета не имеет столько малых внутренних спутников, как Уран, и их сложные взаимосвязи с кольцами свидетельствуют о хаотической истории», — отметил Мэтью Тискарено из Института SETI.
Новый спутник стал 14-м среди малых месяцев, вращающихся вокруг крупных спутников Урана — Миранды, Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона.
Где расположен новый месяц Урана
По словам доктора Марьям Эль Муотамид из Southwest Research Institute, спутник вращается на расстоянии около 56 000 км от центра Урана между орбитами Офелии и Бьянки. Его орбита почти круговая, что указывает на возможное формирование рядом с нынешним местом.
Реакция соцсетей: как назвать новый спутник
Несмотря на отсутствие официального названия, пользователи уже предлагают варианты. Среди них — как простые («Боб»), так и шутливые («Геморрой-29», «Mooney McMoonface»).
Сколько спутников имеют другие планеты
Меркурий и Венера.
Земля.
Марс — 2 (Фобос и Деймос)
Юпитер — 95 (включая самый большой — Ганимед)
Сатурн — 274 (лидер в Солнечной системе, в частности Титан с атмосферой)
Уран — 29
Нептун — 16
Чем отличается магнитное поле Урана
Исследования данных Voyager 2 показали, что магнитное поле Урана сильно отличается от земного. Из-за наклона оси планета «лежит на боку», а ее магнитосфера вращается асимметрично относительно солнечного ветра. Это создает уникальные условия — от полного открытия для потоков частиц до полной защиты от них.
