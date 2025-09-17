У осьминогов нашли "любимые щупальца": что это значит для медицины

Осьминог / © NOAA

Американские ученые выяснили, что осьминоги пользуются определенными щупальцами чаще, чем другими. Исследование показало: передние «руки» животного они в основном применяют для поиска пищи, а задние — для передвижения.

Об этом сообщило издание tagesschau.

Чтобы получить такие выводы, ученые проанализировали видеозаписи поведения осьминогов в естественной среде Атлантики и Карибского моря. Ранее наблюдения проводили преимущественно в аквариумах, где реакции животных могли отличаться от естественных. В дикой природе же осьминоги выбирают щупальца в зависимости от конкретной задачи. При этом ученые подчеркивают: среди них нет аналогов правшей или левшей — обе стороны работают одинаково активно.

Профессор зоологии Неапольского университета Михаэль Куба, который годами изучает этих моллюсков, отмечает: контроль над столь гибким телом требует огромных ресурсов мозга. Именно эта особенность делает осьминога уникальным примером для науки.

Открытие привлекло внимание и инженеров в сфере мягкой робототехники. По словам экспертов, принципы движения осьминогов могут лечь в основу новых технологий.

Инженер-робототехник из Университета Сингапура Сесилия Ласки объяснила, что осьминоги вдохновляют разработчиков, ведь выполняют задачи, которые ранее под силу были только жестким роботам.

Речь идет, в частности, и о медицинских разработках: мягкие эндоскопы, способные безопасно передвигаться между органами, брать биопсию, останавливать кровотечения или удалять посторонние предметы без риска повреждений.

«Однако технология еще находится на начальной стадии, многие роботы сейчас проходят клинические испытания. Они еще не используются серийно на операционных столах. Благодаря знаниям исследователей из Флориды и Массачусетса теперь известно, как именно руки должны двигаться вместе, чтобы выполнять определенные задачи, и как лучше всего распределить функции между руками. Таким образом, мечта о роботе-осьминоге в операционной может однажды стать реальностью», — говорится в материале.

