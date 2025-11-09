ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

У пирамид Гизы обнаружили загадочные подземные структуры

Исследователи не исключают, что под землей может находиться нечто комплексное.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Исследователи удивлены находкой

Исследователи удивлены находкой / © Associated Press

Ученые с помощью радара обнаружили рядом с пирамидами Гизы загадочную «аномалию». Она расположена недалеко от Западного кладбища.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Как выяснили исследователи, обнаруженная «аномалия» размером 10 на 10 метров расположена на глубине всего двух метров под землей.

Форма и глубина структуры, а также использование насыпного песка, позволяют предположить, что она была рукотворной. L-образная форма образования была отчетливо видна на радарных снимках, что дало возможность точно определить его размер и местоположение.

На глубине около 10 метров ученые обнаружили еще одну аномалию. Это говорит о том, что под землей может находиться нечто большее и более комплексное.

Эта более глубокая структура была обнаружена с помощью электротомографии, обнаружившей материал с высоким электрическим сопротивлением. Что это за материал, ученые не знают точно, но предполагают, что это может быть смесь песка и гравия, возможно, с вкраплениями воздушных пустот.

Напомним, под пирамидой Хефрена обнаружили саркофаг на глубине более 180 метров. Это открытие, как утверждают ученые, может кардинально изменить представление об истории цивилизаций, существовавших до фараонов.

Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie