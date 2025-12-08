У побережья Александрии нашли древнеегипетскую прогулочную лодку (фото)

Древнеегипетская прогулочная лодка

Реклама

У побережья Александрии археологи обнаружили древнеегипетскую прогулочную лодку длиной 35 м, описанную греческим историком Страбоном в I веке. Находка датируется первой половиной I века и имеет роскошно украшенную каюту, что свидетельствует об использовании лодки королевским двором.

Об этом сообщает The Guardian.

Александрия, известная своими дворцами, храмами и 130-метровым маяком Фарос — одним из семи чудес света, в древности была одним из самых роскошных городов. Именно здесь археологи нашли прогулочную лодку I века длиной 35 м, созданную для размещения центрального павильона с пышно оформленной каютой.

Реклама

Его обнаружили вблизи затонувших остатков острова Антиродос, некогда входившего в состав Большого порта Александрии — Portus Magnus.

Страбон, побывавший в Египте ориентировочно в 29 — 25 годах до н.э., описывал подобные суда так: «Эти корабли роскошно оборудованы и используются королевским двором для прогулок; и толпа весельчаков, спускающаяся из Александрии по каналу к общественным праздникам; ведь каждый день и каждая ночь наполнены людьми на лодках, которые без устали играют на флейте и танцуют с чрезмерной распущенностью».

Работы проводил Европейский институт подводной археологии (IEASM) под руководством приглашенного профессора морской археологии Оксфордского университета Франка Годдио.

«Это невероятно захватывающе, потому что впервые в истории такая лодка была найдена в Египте… Об этих судах упоминали различные древние авторы, такие как Страбон, и они также изображены в иконографии — например, на пренестинской мозаике, где видна подобная лодка, но значительно меньшего размера, с вельможами, охотящимися на гиппопотамов. Но [реальную лодку] никогда раньше не находили», — рассказал Годдио.

Реклама

Деталь нильской мозаики изображает лодки гораздо меньше той, что была найдена у побережья Александрии

В отличие от примерно 15-метровой лодки на мозаике, эта оказалась значительно больше. Сохранившиеся деревянные элементы свидетельствуют о ширине около 7 м, а управлять ею могли более 20 гребцов.

Судно лежало всего в 7 м под водой и под 1,5-метровым слоем осадка. Сначала Годдио подумал, что перед ним два корабля, «потому что конструкция была настолько необычной». Он объяснил: «Носовая часть плоская… а корма округлая… чтобы иметь возможность ходить по очень мелким водам».

Находку обнаружили менее чем в 50 м от храма Исиды, который Годдио сейчас исследует. Он предполагает, что лодка затонула во время разрушительного уничтожения храма около 50 года н.э.

Сильные землетрясения и волны цунами привели к тому, что Portus Magnus и часть побережья погрузились под воду, похоронив многочисленные постройки.

Реклама

По другой гипотезе, судно могло быть частью храмовых ритуалов.

«Это могло… [быть] частью морской церемонии navigatio iside, когда процессия в честь [богини] Исиды встречала богато украшенное судно — Navigium, олицетворявшее солнечную барку Исиды, владычицы моря», — отметил Годдио.

На центральной балке обнаружили греческие граффити, которые еще предстоит расшифровать.

Несмотря на ранний этап исследования, корабль, по словам Годдио, позволит взглянуть по-новому на «жизнь, религии, роскошь и отдых на водных путях раннего римского Египта».

Реклама

«Это тип судна, который никогда раньше не находили. Хотя мы можем читать о таких каютных лодках в античных текстах и видеть их на художественных изображениях, иметь археологический аналог — это потрясающе», — отметил директор центра, профессор Дэмиан Робинсон.

Остов судна оставят на морском дне.

«Мы придерживаемся правил ЮНЕСКО, которая предпочитает [оставлять] останки под водой», — пояснил Годдио.

Исследована лишь небольшая часть района, а раскопки будут продолжены.

Реклама

К слову, в египетском Танисе археологи нашли нетронутый клад в древней фараонской гробнице, которая, однако, оказалась пустой. Сокровище содержит 225 искусно изготовленных заупокойных фигурок (ушебти), выложенных в необычном ритуальном порядке. Символы на фигурках подтвердили, что гробница предназначалась для фараона Шошенка III, чье место захоронения оставалось загадкой.