ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

У побережья Дании обнаружили огромный затонувший корабль возрастом 600 лет

Морские археологи обнаружили крупнейшую в мире средневековую коггу — торговое судно XV века, пролежавшее под водой более 600 лет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Находка является переломным моментом для морской археологии

Находка является переломным моментом для морской археологии. / © Getty Images

Археологи обнаружили у побережья Дании прекрасно сохранившийся корабль. Это самое средневековое судно такого типа из когда-либо обнаруженных в мире.

Об этом сообщает Daily Mail.

Огромное судно, получившее название “Свелгет 2”, было построено около 1410 года, его длина составляет 28 метров, а грузоподъемность оценивается в 300 тонн. Затонувший корабль отдыхал на глубине 13 метров под защитным слоем песка.

«Этот корабль — веха для морской археологии. Это самый большой когг, который нам известен, и он дает нам уникальную возможность понять не только его конструкцию, но и то, как была устроена жизнь на борту крупнейших торговых судов Средневековья», — заявил руководитель археологической экспедиции Отто Ульдум.

Среди артефактов, обнаруженных на 600-летнем корабле и рядом с ним, расписные деревянные миски, обувь, гребни, бронзовые котлы и кирпичная камбузная печь. Эти находки свидетельствуют о неожиданном для той эпохи уровнем комфорта.

Отсутствие балласта и следов груза указывает на то, что судно было загружено товарами, которые, вероятно, всплыли во время крушения.

Напомним, в Турции обнаружили 2000-летнее судно с идеально сохранным сокровищем.

Дата публикации
Количество просмотров
175
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie