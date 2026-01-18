У побережья Дании обнаружили огромный затонувший корабль возрастом 600 лет

Находка является переломным моментом для морской археологии. / © Getty Images

Реклама

Археологи обнаружили у побережья Дании прекрасно сохранившийся корабль. Это самое средневековое судно такого типа из когда-либо обнаруженных в мире.

Об этом сообщает Daily Mail.

Огромное судно, получившее название “Свелгет 2”, было построено около 1410 года, его длина составляет 28 метров, а грузоподъемность оценивается в 300 тонн. Затонувший корабль отдыхал на глубине 13 метров под защитным слоем песка.

Реклама

«Этот корабль — веха для морской археологии. Это самый большой когг, который нам известен, и он дает нам уникальную возможность понять не только его конструкцию, но и то, как была устроена жизнь на борту крупнейших торговых судов Средневековья», — заявил руководитель археологической экспедиции Отто Ульдум.

Среди артефактов, обнаруженных на 600-летнем корабле и рядом с ним, расписные деревянные миски, обувь, гребни, бронзовые котлы и кирпичная камбузная печь. Эти находки свидетельствуют о неожиданном для той эпохи уровнем комфорта.

Отсутствие балласта и следов груза указывает на то, что судно было загружено товарами, которые, вероятно, всплыли во время крушения.

Напомним, в Турции обнаружили 2000-летнее судно с идеально сохранным сокровищем.