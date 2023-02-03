У побережья Израиля ученые обнаружили город, затопленный цунами тысячи лет назад

У побережья села Атлит в Хайфе (Израиль) под толщей воды находится когда-то успешное поселение Атлин Ян, которое тысячи лет назад стерло с лица Земли мощное цунами.

Об этом пишет IFL Science.

Подводные археологи начали раскопки в этом районе в 1960 году, только спустя четверть века морской археолог, доктор Эхуд Галили вместе с командой натолкнулись на остатки, погребенного под толщей воды, поселения. Это было в 1984 году — исследователи продолжают разгадывать тайны места, которое назвали Атлит Ян.

Останки огромного прибрежного поселения неолита, существовавшего почти 9000 лет назад, расположены на глубине около 10 метров под водой. К тому моменту, когда на город обрушилось разрушительное цунами, он находился гораздо выше нынешнего уровня моря и мог похвастаться очень плодородными землями, предназначенными для сельского хозяйства.

Общая площадь раскопок Атлин Ян сегодня занимает около 40 тысяч квадратных метров. Морские археологи уже обнаружили здесь древние дома, колодцы, могилы, а также прямоугольные каменные конструкции, которые, по-видимому, служили отрядами для скота и разделяли обрабатываемые поля.

Кроме того, ученые обнаружили здесь 65 человеческих останков, большинство из которых похоронены в единичных могилах.

Ранее стало известно, что в водах моря Сукошан, у побережья Хорватии, исследователи обнаружили сохранившийся корабль в возрасте 2000 лет.

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