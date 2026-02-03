У поколения Z всплеск психозов: почему у молодежи чаще возникает шизофрения

Шизофрения у молодежи / © pexels.com

Молодежь, рожденная после 2000 года, на 70% чаще сталкивается с психозами, чем предыдущие поколения, показало новое исследование канадских медиков. Ученые связывают это не только с лучшей диагностикой, но и с социальным давлением и употреблением наркотиков.

Исследование опубликовали в статье Canadian Medical Association Journal.

Среди канадцев, родившихся в течение 2000 — 2004 годов, уровень диагностирования психотических расстройств, в частности шизофрении, оказался на 70% выше по сравнению с поколением, рожденным в течение 1975 — 1979 годов. Кроме того, у представителей младших поколений такие расстройства фиксируют в значительно более раннем возрасте.

Хотя исследователям пока не удалось установить точные причины этого роста, среди возможных факторов называют социально-экономические кризисы, повышающие уровень стресса, а также рост употребления наркотических веществ.

Как исследовали распространенность психозов в Канаде?

В рамках исследования проанализировали данные более 12 млн канадцев, рожденных в период с 1960 по 2009 год. Почти у 153 тыс. из них были зафиксированы психотические расстройства, в частности шизофрения, истерические, послеродовые и бредовые психозы. Анализ показал, что в период с 1997 по 2023 год годовое количество новых диагнозов выросло на 60% среди молодежи в возрасте 14 — 20 лет, тогда как в старших возрастных группах этот показатель оставался стабильным или даже снижался.

Уже среди лиц, рожденных в течение 1990 — 1994 годов, вероятность получить диагноз психоза до 30 лет была более чем на треть выше, чем у тех, кто родился в период 1975 — 1979 годов.

Еще более заметная разница наблюдалась среди поколения 2000 — 2004 годов: к 20-летнему возрасту частота диагностирования психотических расстройств у них была на 104% выше по сравнению со старшим поколением. Хотя определенную роль в этих изменениях играет совершенствование методов диагностики, ученые считают, что ключевыми факторами являются социально-экономические условия.

Как исследуют причины психозов и пути противодействия?

Для изучения механизмов возникновения галлюцинаций — одного из самых распространенных симптомов психозов — ученые успешно применяют лабораторных мышей в качестве экспериментальной модели.

Кроме того, в крови людей с психотическими расстройствами обнаружили повышенное содержание бактерий рода Bartonella по сравнению со здоровыми участниками исследований. В то же время пока непонятно, эти бактерии непосредственно вызывают психозы или только усиливают их симптомы.

Также выяснили, что одной из причин слуховых галлюцинаций является восприятие человеком собственного голоса как внешнего. В качестве возможного способа терапии исследователи предлагают использовать виртуальные аватары, которые помогают пациентам лучше контролировать такие проявления.

Напомним, ученые из Дартмутского колледжа выяснили, что традиционный «горб несчастья» в 47 лет остался в прошлом, а пик депрессии и стресса сместился на молодых людей. Анализ данных более 10 млн человек в США и Великобритании подтвердил, что психическое здоровье молодежи стремительно ухудшается, тогда как старшее поколение чувствует себя стабильнее. Главными причинами нового психологического кризиса ученые называют экономическую нестабильность после рецессии 2008 года, последствия пандемии COVID-19 и разрушительное влияние соцсетей.