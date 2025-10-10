У собак обнаружили зависимость: как игрушки влияют на поведение животных

Собака / © Associated Press

Команда ученых под руководством Альи Мадзини из Бернского университета провела эксперимент, в котором приняли участие 105 собак разных пород. Они решили выяснить, может ли игра для собак превращаться в навязчивое поведение, подобное человеческой игровой зависимости.

Об этом сообщило издание New Atlas.

Каждому участнику позволили выбрать игрушку из нескольких вариантов: мяч, плюшевое животное или предмет для перетягивания. Самыми популярными стали мячи — их выбрали 45 собак, еще 39 отдали предпочтение плюшевым игрушкам.

После этого животных наблюдали в трех ситуациях: когда они играли с хозяином, когда играли самостоятельно и когда любимую игрушку прятали в коробке. Ученые фиксировали признаки поведения, похожие на проявления зависимости у людей: гиперсосредоточенность, дрожание, скулеж, облизывание губ и даже потерю интереса к еде.

В результате у 33 собак обнаружили поведенческие черты, сравнимые с зависимостью — они не могли остановиться в игре, искали игрушку даже после её исчезновения и порой пытались достать её любой ценой — даже разгрызали коробку, в которой она была спрятана.

Ученые отмечают, что игра с игрушками активирует у собак естественные охотничьи инстинкты: преследование, ловлю, владение и «препарирование добычи». Такие действия приносят животному удовольствие, но в отдельных случаях это удовольствие может перерасти в навязчивое поведение — подобно тому, как привычные развлечения становятся игроманией у людей.

Исследование показало, что собаки — единственный известный вид животных, кроме людей, который может спонтанно развивать подобную форму зависимости.

Напомним, несмотря на тысячелетия одомашнивания, собаки остаются безмолвными спутниками человека. Однако ученые в Венгрии решили выяснить, имеют ли эти животные потенциал к речи.