Категория
Наука и IT
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У TikTok появился новый тренд, который может проверить силу мозга

У TikTok появился новый тренд, который может проверить силу мозга

Девочка снимает видео / Фото: Freepik

Новый тренд предлагает пользователям проверить свою реакцию и внимательность.

В сети появился новый тренд, позволяющий людям проверить силу своего мозга с помощью специальной маски.

Об этом сообщил 24 канал.

Суть тренда состоит в том, что пользователи должны правильно называть цвета на "дощечках", через которые должно пройти колечко. Это интерактивный элемент, проверяющий не только внимание, но способность быстро реагировать. Правильные ответы позволяют колечку пройти, а неправильные – нет.

@itskikipepper OMG why is this so hard road cars challenge game filiter #car #challenge #filter #fyp #logo ♬ original sound — Kiki Pepper
@notethanca Road code numbers are so hard #codechallenge #numberchallenge #padlock ♬ sonido original — DJZRX
@jaimed011 Uno rapidito #fyp #Colors ♬ original sonido — Jaimed3

Напомним, что ТСН.ua сообщало, как преодолеть тревожность

Похожие темы:

Следующая публикация