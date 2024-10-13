У TikTok появился новый тренд, который может проверить силу мозга

Новый тренд предлагает пользователям проверить свою реакцию и внимательность.
В сети появился новый тренд, позволяющий людям проверить силу своего мозга с помощью специальной маски.
Об этом сообщил 24 канал.
Суть тренда состоит в том, что пользователи должны правильно называть цвета на "дощечках", через которые должно пройти колечко. Это интерактивный элемент, проверяющий не только внимание, но способность быстро реагировать. Правильные ответы позволяют колечку пройти, а неправильные – нет.
@itskikipepper OMG why is this so hard road cars challenge game filiter #car #challenge #filter #fyp #logo ♬ original sound — Kiki Pepper
@notethanca Road code numbers are so hard #codechallenge #numberchallenge #padlock ♬ sonido original — DJZRX
@jaimed011 Uno rapidito #fyp #Colors ♬ original sonido — Jaimed3
Напомним, что ТСН.ua сообщало, как преодолеть тревожность