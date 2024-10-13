У TikTok появился новый тренд, который может проверить силу мозга

В сети появился новый тренд, позволяющий людям проверить силу своего мозга с помощью специальной маски.

Об этом сообщил 24 канал.

Суть тренда состоит в том, что пользователи должны правильно называть цвета на "дощечках", через которые должно пройти колечко. Это интерактивный элемент, проверяющий не только внимание, но способность быстро реагировать. Правильные ответы позволяют колечку пройти, а неправильные – нет.

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