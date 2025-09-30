Украинцев Starlink заработает просто на смартфоне: кто сможет воспользоваться услугой

Телефон / © unsplash.com

Мобильный оператор «Киевстар» совместно с компанией Starlink, принадлежащей Илону Маску, приступил к открытому тестированию технологии Direct to Cell. Она позволит смартфонам подключаться напрямую к спутникам. Узнайте, как уже сейчас попробовать отправку SMS, сколько это стоит и когда ждать полноценных звонков и интернет.

Об этом говорится на официальном сайте «Киевстар».

Что такое Direct to Cell и для кого он доступен

Технология Direct to Cell — это прямая спутниковая связь, ликвидирующая «белые пятна» в покрытии и позволяющая пользоваться мобильным телефоном даже там, где нет привычных базовых станций. Смартфон напрямую будет видеть спутник и сможет обмениваться данными.

Важно: на первом этапе тестирования, которое продлится в октябре-ноябре 2025 года, воспользоваться новинкой смогут только владельцы смартфонов на базе Android. Как сообщает «Киевстар», поддержка для устройств на iOS также запланирована, но появится чуть позже.

Главное условие для подключения: абоненту понадобится SIM/eSIM карта с поддержкой LTE, а телефон должен находиться на открытой местности, чтобы иметь прямую видимость спутника.

Условия тестирования

Тестируется только отправка и получение SMS-сообщений. Голосовые звонки и мобильный интернет должны быть доступны только после полного коммерческого запуска услуги, запланированного на четвертый квартал 2025 года.

Самое приятное — это цена. На время тестового периода, который продлится до коммерческого запуска, услуга Direct to Cell будет абсолютно бесплатной для всех абонентов «Киевстар». Оператор отмечает, что никаких дополнительных доплат или списаний средств в актуальный тариф не будет. SMS, минуты и гигабайты будут засчитываться, как обычно.

В качестве дополнительного стимула для тестирования «Киевстар» обещает абонентам, которые присоединятся к тесту, 100 бесплатных SMS на 30 дней.

Где можно поймать Starlink

Услуга Direct to Cell будет доступна на всей территории Украины, что значительно расширяет возможности связи в условиях войны.

Однако есть временные исключения. На этом этапе тестирование не распространяется на:

Временно оккупированные территории

Зоны активных боевых действий

Днепропетровскую область

Черниговская область

«Киевстар» пообещал, что Днепропетровскую и Черниговскую области добавят к покрытию позже.

