У всех iPhone 16 будет обновлена кнопка "Действие": инсайдеры раскрыли детали

В моделях iPhone 15 Pro и Pro Max появилась совершенно новая кнопка, настраиваемая пользователем, известная как кнопка "Действие" (Action). Теперь Apple планирует включить эту кнопку во всю линейку iPhone 16.

Обновленная кнопка "Действие" разработана под кодовым названием Atlas. Она будет функционировать аналогично кнопке Touch ID Home на старых моделях iPhone или трекпаду Force Touch на более поздних MacBook.

Об этом сообщает MacRumors.

Проекты и планы по кнопке "Действие" датируются не менее 2021 года, поскольку ее планировали выпустить вместе с тактильными кнопками регулировки громкости и включения на iPhone 15 Pro. После того, как эти планы внезапно отменили из-за нерешенных технических проблем, кнопка "Действие" осталась и в конце концов появилась на финальных серийных моделях iPhone 15 Pro и Pro Max.

В iPhone 15 Pro и Pro Max кнопка "Действие" заменила переключатель отключения звука, ранее находившийся на всех моделях iPhone. В отличие от переключателя отключения звука, который служил только одной цели, кнопка "Действие" предоставляет пользователям iPhone множество возможностей для использования. Ее можно настроить для выполнения целого ряда функций, в частности:

Беззвучный режим : Переключение беззвучного режима, включающего/выключающего вызов и оповещения, подобно переключателю вызова на старых моделях iPhone.

: Переключение беззвучного режима, включающего/выключающего вызов и оповещения, подобно переключателю вызова на старых моделях iPhone. Фонарик : Включение или выключение функции фонарика в iPhone.

: Включение или выключение функции фонарика в iPhone. Камера : Запуск программы "Камера" для выбора режима фото, селфи, видео, портрета или портретного селфи.

: Запуск программы "Камера" для выбора режима фото, селфи, видео, портрета или портретного селфи. Ярлыки : Открытие программы "Ярлыки" для доступа к целому ряду функций.

: Открытие программы "Ярлыки" для доступа к целому ряду функций. Голосовые заметки : Запуск или остановка записи голосовой заметки.

: Запуск или остановка записи голосовой заметки. Фокусировка : Включение или выключение режима фокусировки.

: Включение или выключение режима фокусировки. Функции доступности : Включение или отключение различных функций и настроек доступности для пользователей с нарушениями зрения или слуха.

: Включение или отключение различных функций и настроек доступности для пользователей с нарушениями зрения или слуха. Увеличитель : Используйте камеру вашего iPhone в качестве увеличительного стекла с помощью приложения Magnfier.

: Используйте камеру вашего iPhone в качестве увеличительного стекла с помощью приложения Magnfier. Перевод (появится в iOS 17.2): Быстро переводите между двумя языками.

В линейке iPhone 16 Apple планирует добавить еще больше функциональности кнопке "Действие", сменив ее с механической на емкостную. Согласно внутренней документации, обновленная кнопка "Действие" будет оснащена датчиком силы, который определяет изменение нажатия, а также "функцией переключения такта", хотя пока неясно, что именно подразумевается под последней функцией.

Напомним, от выхода линейки нового iPhone 15 не прошло и двух месяцев, однако Apple уже работает над концепцией нового смартфона iPhone 16, который представят следующей осенью. В Сети рассказали, каким может быть iPhone 16 2024 года.

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