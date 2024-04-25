У WhatsApp появилась функция "беспарольного" входа: как ее включить

В WhatsApp теперь можно будет войти при помощи Face ID, Touch ID или код пароля от своего устройства.

Разработчики одного из самых популярных мессенджеров в мире WhatsApp объявили о внедрении поддержки Passkeys на iOS. В Android-версии приложения функция беспарольного входа появилась еще в октябре прошлого года.

Об этом сообщает MacRumors.

С помощью технологии пользователи могут входить в свои аккаунты на iPhone по Face ID, Touch ID или код-паролю от своего устройства. Таким образом, другие пароли для авторизации станут не нужны.

Разработчики называют такой способ более безопасным и легким, вместе с тем, внедрение Passkeys позволит Whatsapp предотвратить фишинговые атаки на пользователей, поскольку он не требует паролей или кодов из одноразовых СМС-сообщений, которые можно перехватить.

Активировать Passkeys на iPhone можно в настройках WhatsApp, открыв раздел "Учетная запись" — "Ключи доступа". Все пользователи устройств Apple получат функцию в течение нескольких недель.

Напомним, ранее мессенджер WhatsApp запустил обновление, позволяющее создавать каналы частных новостей типа Telegram. Эта функция уже доступна более чем в 150 странах.

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